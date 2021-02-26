Пилоты жалуются на керосин

Работающие в аэропорту Воронежа топливозаправочные компании «Интерджет Воронеж» и «Планета» должны снизить цену на авиационный керосин после того, как авиаперевозчики пожаловались на них в ФАС. Сейчас новые тарифы согласовывает центральный аппарат ведомства. На начало 2021-го в Воронеже при этом уже установлены более высокие цены на керосин, чем во всех остальных регионах Черноземья и Москве.

Две работающих в воронежском аэропорту топливозаправочных компании ООО «ТЗК "Планета"» и АО «ТЗК "Интерджет-Воронеж"» подали в центральный аппарат ФАС на согласование скорректированные тарифы на авиатопливо и его хранение после того, как региональное управление ФАС признало действующие цены «монопольно высокими». Об этом руководитель регионального управления ФАС Денис Чушкин сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе».

«Компании оказывали услуги по самостоятельно установленным тарифам, которые не были утверждены в регулирующих органах. Сейчас выданные нами предписания об устранении нарушений в стадии исполнения», — рассказал господин Чушкин.

УФАС проверяло цены с весны 2020 года, когда на «дороговизну заправки в аэропорту» пожаловались авиакомпании. В итоге подтвердились нарушения антимонопольного законодательства, сообщил господин Чушкин. Обе ТЗК не обжаловали это, хотя в ходе рассмотрения дел заявляли, что «не являются субъектами естественной монополии» и «не занимают доминирующего положения на рынке», а цена на их услуги «экономически обоснованная», поскольку была зарегистрирована в неком «центре регистрации тарифов».

«Планета» вместе с аэропортом входит в холдинг «Новапорт» Романа Троценко. По данным Kartoteka.ru, 100% долей в ней принадлежат ООО «Новапорт инвест». Выручка ТЗК в 2019 году составила 53 млн руб., чистая прибыль — 9,9 млн руб. «Интерджет» не раскрывает акционеров, ранее это были сейчас ликвидированные казанское АО «Джет эйр» и московское ЗАО «Интерлайн», их бенефициарами выступали Спартак Гогия и Вадим Табашников. Выручка «Интерджета» в 2019-м — 493,3 млн руб., чистая прибыль — 17,4 млн руб.

Как сообщили в Росавиации, на январь в Воронеже фиксируется самая высокая цена авиатоплива в Черноземье. «Планета» продает тонну авиационного керосина ТС-1 за 43 тыс. руб., «Интерджет» — за 45,8 тыс. руб.

В Липецке областное предприятие аэропорта заправляет по 33,84 тыс. руб. за 1 т, в Белгороде — по 40 тыс. руб. (ООО «ТЗК Белогорье»), в Курске — по 39,93 тыс. руб. («Газпромнефть аэро»). В Тамбове тонна стоит 42 тыс. руб. (ООО «Авиасервис»). Здесь ФАС ранее уже возбуждала дело из-за высокой цены.

Господин Чушкин не оценивал, какая цена будет справедливой в Воронеже, отметив, что требуется «большой расчет тарифа». Представители аэропорта ситуацию не комментировали.

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что ФАС — единственный инструмент регулирования цен на авиатопливо для авиакомпаний, но эффект может продлиться недолго: «В регионах цены существенно отличаются. Продают керосин в аэропортах разные компании, монополисты в своей отрасли: если не устраивает цена в 46 тыс. руб., ищите в Воронеже, где заправиться дешевле. Когда на ситуацию обращает внимание ФАС, цена стабилизируется, но не на долгое время». По оценке эксперта, топливо составляет от 23 до 26% операционных расходов перевозчика. «Если цены в конкретном регионе растут, растут и затраты. За все в итоге платит пассажир, это отражается на цене билета, хотя и не в моменте, и не строго пропорционально», — добавил Борис Рыбак.

Сергей Калашников