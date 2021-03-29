Участники рынка предупредили о росте цен на электронику в России из-за ЧП в Суэцком канале

Ситуация в Суэцком канале приведет к сбоям в поставках комплектующих для электроники в Россию, допустил в беседе с “Ъ FM” директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. По его словам, сбои в поставках могут также повлиять на стоимость техники.

«Вся эта ситуация с контейнеровозом повлияла в том числе на рынок электроники, причем пострадали и готовые устройства в плане транспортировки, и комплектующие. Сложившаяся ситуация задерживает поставки и готовых устройств, и комплектующих, тех, которые морем плывут, где-то на семь-восемь дней»,— сказал господин Гуськов.

Он добавил, что недельный сбой в поставках повлияет на скорость доставки готовой техники и комплектующих для производства ее в России. «Задержка на неделю, конечно же, это издержки, это потери в финансах. Просто масштаб их пока оценить тяжело… В любом случае это будет влиять на конечную стоимость. Безусловно, это уже влияет на себестоимость»,— сказал представитель ассоциации.

Напомним, из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given движение по каналу было заблокировано в течение шести дней. Сегодня, 29 марта, контейнеровоз сняли с мели. Полностью восстановить навигацию руководство канала планирует к 3 апреля.

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