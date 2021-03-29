Навигацию по Суэцкому каналу полностью восстановят через три дня

Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале завершилась успешно, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Полностью возобновить навигацию по каналу планируется через три с половиной дня.

«Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции»,— написал президент Египта в Twitter.

Глава управления канала Suez Canal Authority Усама Рабиа сообщил, что движение по каналу возобновится после перемещения Ever Given на техосмотр. «Мы продолжим работать в круглосуточном режиме, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход суда и положить конец затору»,— сказал он в эфире телеканала Sada El balad (цитата по ТАСС). По его словам, на это понадобится около трех с половиной дней.

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Ранее сегодня, 29 марта, с мели в Суэцком канале сняли контейнеровоз Ever Given. Судно блокировало навигацию по каналу с 23 марта. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю. Суэцкий канал из-за остановки навигации ежедневно теряет $12–14 млн дохода.

Подробнее о последствиях блокировки — в материале “Ъ” «Большая пробка для мирового океана».