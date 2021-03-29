Большая пробка для мирового океана

Блокировка Суэцкого канала обойдется мировой экономике потерями в $6–10 млрд в неделю, оценили эксперты страховой компании Euler Hermes. Ежедневный трафик по каналу в обе стороны оценивается более чем в $9 млрд, поэтому остановка судов может снизить прирост мировой торговли в этом году на 0,3 процентного пункта за каждую неделю «простоя» Суэца. Впрочем, с учетом низкой базы прошлого года и более быстрого восстановления экономик прирост глобальной торговли все равно ускорится до 7,9% после спада в прошлом году на 9,5%.

На прошлой неделе крупный контейнеровоз Ever Given контейнерного оператора Evergreen длиной 400 м сел на мель в Суэцком канале, блокировав движение других судов. В прошлый четверг администрация канала объявила о его закрытии, а компания, которая занимается освобождением судна,— о том, что процесс может занять несколько недель. Каждая неделя таких перебоев будет обходиться мировой экономике в $6–10 млрд, или 0,2–0,4 процентного пункта роста мировой торговли, оценивают в страховой компании Euler Hermes, аналогичную цифру называет германский страховщик Alliantz.

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В 2019 году через канал прошло 19 тыс. судов (1,25 млрд тонн груза, что эквивалентно 13% мировой торговли), поэтому из-за блокировки могут возникнуть задержки с поставками потребительских товаров. По оценке Lloyd’s List, каждый день в западном направлении через канал поставляется товаров на $5,1 млрд, в восточном — на $4,5 млрд.

Альтернативные пути удлиняют маршруты судов между Европой и Азией, ожидающих сейчас очереди на проход канала, на 9 тыс. км, при этом в окрестных портах существенно растут цены на судовое топливо.

Мировая торговля, впрочем, сталкивается и с другими ограничениями — от нехватки контейнеров до проблем с поставками полупроводников, что уже привело к удлинению сроков поставок и увеличению стоимости сырья и комплектующих. Это, в свою очередь, оказывает гораздо больший эффект на мировой товарооборот и может привести к сокращению роста торгового оборота на 1,4 процентного пункта, или на $230 млрд (поверх издержек, связанных с блокировкой канала), полагают в Euler Hermes. Тем не менее с учетом проседания мировой торговли в прошлом году и более мощного, чем ожидал рынок, пакета фискальной поддержки в США в этом прирост торгового оборота может составить 7,9% (за вычетом эффекта низкой базы — 5,4%). В прошлом году, по оценке Всемирного банка, спад составил около 9,5%.

Проблемы в Суэцком канале уже поспособствовали росту нефтяных котировок — ежедневно через Суэцкий канал протяженностью 193 км проходит примерно 30% мирового объема контейнерных перевозок, а по оценке консалтинговой компании Kpler, поставки нефти и нефтепродуктов через канал составляют около 4,4% мирового объема. Двумя главными экспортерами нефти через канал являются Саудовская Аравия и Россия, крупнейшими импортерами выступают Индия и Китай, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Фактическое влияние на нефтяные цены будут оказывать сроки блокировки морского пути, но перебои чреваты срывом сроков поставки, снижением загрузки отдельных НПЗ, требованиями о возмещении к страховым компаниям. Михаил Шейбе из Sberbank CIB, в свою очередь, полагает, что даже при длительном закрытии канала цены на нефть вряд ли существенно вырастут, поскольку есть альтернативные маршруты транспортировки, а в хранилищах были накоплены значительные объемы нефти.

Татьяна Едовина