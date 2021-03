Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал 23 марта, сняли с мели, сообщают The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя администрации канала Усама Рабийе и Bloomberg со ссылкой на транспортную компанию Inchcape.

«Мы еще не закончили, но оно двинулось»,— сказал господин Рабийе. Он отметил, что буксиры продолжат работать еще час, чтобы обеспечить дальнейшее движение Ever Given по каналу. Bloomberg отмечает, что сроки разблокировки движения по каналу остаются неясными.

Контейнеровоз Ever Given развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта. В управляющей судном компании сообщили, что причиной происшествия стал сильный ветер. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю. Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно теряет $12–14 млн дохода.

