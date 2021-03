У суэцких собственная гордость

400-метровый контейнеровоз Ever Given, находящийся в тайм-чартере у Evergreen, сел на мель посреди Суэцкого канала утром 23 марта и заблокировал движение на артерии, через которую проходит 12% мировой торговли. Прохода ждут более 200 судов, их число растет. Некоторые из судов уже меняют курс на более долгий и дорогой маршрут в обход мыса Доброй Надежды. Lloyd’s List оценивает стоимость грузов, проходящих через канал ежесуточно, в $9,6 млрд. По оценке Allianz, ситуация с Ever Given обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.