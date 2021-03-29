Следователь и прокурор сравнялись в статусе

Ленинский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело бывшего первого замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, обвиняемых в получении взятки. По версии следствия, они получили около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов уральского металлургического завода. Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, который позже обратился к силовикам с информацией о вымогательстве взятки. Подсудимые свое участие в преступлении отрицают.

В основу обвинения высокопоставленных правоохранителей во взятке легло решение вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 по факту завладения чужим имуществом в отношении гендиректора АО «Металлургический завод имени Бардина» Александра Пядышева. В 2018 году оно расследовалось вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области, в августе 2019 года было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Потерпевшим по делу проходил Виталий Трухин, которому принадлежали акции завода. Его интересы в этом деле представлял адвокат Владислав Вострецов. Как считает следствие, он и предложил своему доверителю за денежное вознаграждение в размере 4 млн руб. договориться с представителями СКР и прокуратуры о возобновлении расследования дела, утверждении в отношении господина Пядышева обвинительного заключения и передачи дела в суд. Отметим, что у господина Вострецова были такие возможности: с 2007 по 2018 год он возглавлял Верхнепышминский межрайонный следственный отдел СУ СКР.

«Вострецов обратился к знакомому Бусылко с предложением, используя свое должностное положение и свои обширные связи среди сотрудников правоохранительных органов, за денежное вознаграждение от Трухина подыскать сотрудника прокуратуры, который за взятку мог отменить постановление о прекращении уголовного дела и утвердить по нему обвинительное заключение при поступлении»,— зачитал в суде прокурор обвинительное заключение.

Господин Бусылко согласился, пояснив, что может обратиться с этим вопросом к Дмитрию Чуличкову.

Как следует из обвинительного заключения, Михаил Бусылко сам обозначил Владиславу Вострецову сумму в 2 млн руб., из которых 1 млн руб. будет отдан господину Чуличкову, а оставшийся замглавы СКР возьмет себе «за использование своего должностного положения».

По данным следствия, Дмитрий Чуличков согласился на предложения Михаила Бусылко, и в конце сентября 2019 года расследование дела с потерпевшим Трухиным было возобновлено. После этого Виталий Трухин через своего адвоката начал передавать деньги правоохранителям несколькими траншами, общая сумма составила 2 млн руб.

Бывший заместитель областного прокурора Дмитрий Чуличков Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вместе с тем, как указал гособвинитель, сам Трухин «был введен в заблуждение своим адвокатом, считая, что это часть взятки из общей суммы 4 млн руб.». Этот факт стал поводом для предъявления Владиславу Вострецову обвинения в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и в покушении на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, за свои услуги посредника адвокат попросил у господина Бусылко 200 тыс. руб. из 2 млн руб., которые передал правоохранителям.

Известно, что Вострецов был задержан 28 ноября при получении от Виталия Трухина последнего транша для передачи взятки Михаилу Бусылко. А 29 ноября он под присмотром оперативников УФСБ по Свердловской области в автомобиле на парковке одного из гипермаркетов передал деньги высокопоставленному следователю, после чего тот и был задержан.

Обвиняемый по делу адвокат владельца завода Виталия Трухина Владислав Вострецов Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков вину не признают. «Преступление не совершал, вину не признаю»,— ответил каждый их них на вопрос судьи. Владислав Вострецов сказал, что выскажет свое отношение к обвинению позже.

В обвинительном заключении не говорится, кто и когда обратился к силовикам с информацией о вымогательстве взятки.

По данным «Ъ-Урал», это сделал Виталий Трухин, когда шла передача второго миллиона.

Пока не сообщалось, когда фигурантом дела стал Дмитрий Чуличков. Ранее собеседники «Ъ-Урал» правоохранительных органах рассказывали, что показания на него дал господин Бусылко. В декабре 2019 года у господина Чуличкова прошли обыски, позже он был отстранен от должности. В суде он заявил, что сейчас находится на пенсии по выслуге лет. Когда ему были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, неизвестно.

Сейчас Дмитрий Чуличков находится под подпиской о невыезде. Михаилу Бусылко и Владиславу Вострецову в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий. На следующем заседании, 26 апреля, начнется допрос свидетелей.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург