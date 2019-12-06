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Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ   |  купить фото

Следователь показал на зампрокурора

У свердловского гособвинителя прошли обыски по делу о коррупции

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В Екатеринбурге прошли обыски дома и в кабинете у заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Они связаны с делом о взятках заместителю главы регионального управления Следственного комитета России (СКР) Михаилу Бусылко, которого задержали на прошлой неделе. По версии следствия, Михаил Бусылко получил 1,8 млн руб. за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве. По сведениям “Ъ”, он и дал показания на зампрокурора Чуличкова, который в сентябре утвердил постановление о возбуждении дела. Генпрокуратура начала служебную проверку.


Следователи четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СКР и сотрудники УФСБ провели обыски в служебном кабинете и квартире зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Об этом “Ъ” рассказал собеседник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия были инициированы после того, как первый заместитель главы следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко, обвиняемый в получении взятки, дал показания на зампрокурора.

Сам Михаил Бусылко и адвокат Владислав Вострецов были задержаны 29 ноября. По версии следствия, следователь Бусылко обещал адвокату Вострецову за деньги помочь решить вопрос с возбуждением уголовного дела. По словам адвоката Владислава Вострецова Юрия Еланцева, показания на обоих фигурантов дела дал бизнесмен Виталий Трухин, который и просил решить вопрос о возбуждении уголовного дела по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина».

Ранее по этому делу господин Трухин проходил потерпевшим, после года расследования дело было прекращено. Но в сентябре по нему снова началось расследование, постановление было подписано Дмитрием Чуличковым.

Общая сумма взятки, которую получил Михаил Бусылко, составила 1,8 млн руб., 200 тыс. руб. в качестве гонорара получил адвокат Вострецов. Обоих отправили под домашний арест до конца января 2020 года.

«Обыски завершились в четверг около 21:00. После чего Чуличков был допрошен. Основанием для оперативных действий стала информация, которая касалась получения Чуличковым денег за свои услуги. Пока подтвердить ее не удалось. На допросе Чуличков не сознался в причастности к обстоятельствам уголовного дела Бусылко, собранные доказательства пока также это не подтверждают. Чуличков не задержан»,— рассказал источник "Ъ-Урал". Другой собеседник "Ъ-Урал" подтвердил, что в рамках уголовного дела следователя Бусылко у зампрокурора Чуличкова статус свидетеля и он пока не менялся. По данным Генпрокуратуры РФ, сейчас зампрокурора отстранен от исполнения служебных обязанностей. Генпрокурор Юрий Чайка принял решение об организации служебной проверки в отношении Дмитрия Чуличкова.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург


Высокопоставленный следователь получил деньги через адвоката

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест заместителя руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова. По версии следствия, господин Бусылко получил через адвоката 1,8 млн руб. за содействие в расследовании уголовного дела о мошенничестве с активами местного предприятия. По материалам дела, взятку передавал бизнесмен Виталий Трухин, который сам и сообщил об этом правоохранительным органам. По данным защиты Владислава Вострецова, он свою вину уже признал и начал сотрудничать со следствием.

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