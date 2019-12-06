Следователь показал на зампрокурора

В Екатеринбурге прошли обыски дома и в кабинете у заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Они связаны с делом о взятках заместителю главы регионального управления Следственного комитета России (СКР) Михаилу Бусылко, которого задержали на прошлой неделе. По версии следствия, Михаил Бусылко получил 1,8 млн руб. за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве. По сведениям “Ъ”, он и дал показания на зампрокурора Чуличкова, который в сентябре утвердил постановление о возбуждении дела. Генпрокуратура начала служебную проверку.

Следователи четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СКР и сотрудники УФСБ провели обыски в служебном кабинете и квартире зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Об этом “Ъ” рассказал собеседник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия были инициированы после того, как первый заместитель главы следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко, обвиняемый в получении взятки, дал показания на зампрокурора.

Сам Михаил Бусылко и адвокат Владислав Вострецов были задержаны 29 ноября. По версии следствия, следователь Бусылко обещал адвокату Вострецову за деньги помочь решить вопрос с возбуждением уголовного дела. По словам адвоката Владислава Вострецова Юрия Еланцева, показания на обоих фигурантов дела дал бизнесмен Виталий Трухин, который и просил решить вопрос о возбуждении уголовного дела по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина».

Ранее по этому делу господин Трухин проходил потерпевшим, после года расследования дело было прекращено. Но в сентябре по нему снова началось расследование, постановление было подписано Дмитрием Чуличковым.

Общая сумма взятки, которую получил Михаил Бусылко, составила 1,8 млн руб., 200 тыс. руб. в качестве гонорара получил адвокат Вострецов. Обоих отправили под домашний арест до конца января 2020 года.

«Обыски завершились в четверг около 21:00. После чего Чуличков был допрошен. Основанием для оперативных действий стала информация, которая касалась получения Чуличковым денег за свои услуги. Пока подтвердить ее не удалось. На допросе Чуличков не сознался в причастности к обстоятельствам уголовного дела Бусылко, собранные доказательства пока также это не подтверждают. Чуличков не задержан»,— рассказал источник "Ъ-Урал". Другой собеседник "Ъ-Урал" подтвердил, что в рамках уголовного дела следователя Бусылко у зампрокурора Чуличкова статус свидетеля и он пока не менялся. По данным Генпрокуратуры РФ, сейчас зампрокурора отстранен от исполнения служебных обязанностей. Генпрокурор Юрий Чайка принял решение об организации служебной проверки в отношении Дмитрия Чуличкова.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург