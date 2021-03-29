Бывший замглавы СКР по Свердловской области Бусылко не признал вину в получении взятки

Ленинский райсуд Екатеринбурга в понедельник начал рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, которых обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оба свою вину не признают, заявили она на суде. В деле также фигурирует адвокат Владислав Вострецов, которому инкриминируют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст.291.1 УК РФ). Он свою позицию по обвинению обещал сообщить суду позднее.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн руб. (из них 1 млн руб. предназначался лично господину Бусылко) от адвоката Владислава Вострецова, которому он пообещал помочь с возбуждением уголовного дела. Показания на фигурантов дал бизнесмен Виталий Трухин, который попросил решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Пядышева по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Сам Виталий Трухин проходил по этому делу потерпевшим, однако спустя год расследование по нему прекратилось. Осенью 2019 года расследование по делу возобновилось по инициативе заместителя прокурора Дмитрия Чуличкова, который по версии следствия, получил за это 500 тыс. руб., еще 500 тыс. он должен был получить после того как по делу о хищении активов завода было бы утверждено обвинительное заключение в отношении Пядышева.

По данным “Ъ-Урал”, показания на Дмитрия Чуличкова дал господин Бусылко. В декабре 2019 года у господина Чуличкова прошли обыски, позже он был отстранен от должности. На суде он заявил, что сейчас находится на пенсии по выслуге лет. Когда ему были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, неизвестно. Сейчас Дмитрий Чуличков находится под подпиской о невыезде. Михаилу Бусылко и Владиславу Вострицову в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.