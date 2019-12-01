Замглавы СКР по Свердловской области отправили под домашний арест по делу о взятке Его задержали на парковке магазина при получении денег

Ленинский райсуд Екатеринбурга в воскресенье рассмотрел ходатайство следователей об аресте первого замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, он получил деньги за обещание решить вопрос с отменой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Сумма взятки и фабула дела, не раскрываются. Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Суд отказал в аресте Бусылко, отправив его по домашний арест до 28 января. Бусылко и его адвокат от комментариев отказались.

Вместе со следователем был задержан адвокат Владислав Вострецов, который обвиняется по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По словам адвоката Вострецова Юрия Еланцева, его подзащитный свою вину признает и сотрудничает со следствием. Он отметил, что обоих фигурантов дела сдал бизнесмен Виталий Трухин, который и просил Вострецова через Бусылко решить вопрос о возбуждении уголовного дела по хищению активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» («БМЗ»). Ранее по этому делу Трухин проходил потерпевшим, после года расследования дело было прекращено. Но в сентябре по нему снова началось расследование.

Господин Еланцев также уверяет, что общая сумма взятки составила 1,8 млн руб., которая передавалась несколькими траншами. Сначала Трухин заплатил Бусылко 1 млн руб., еще 500 тыс. руб. из своих денег следователю отдал Вострецов по просьбе Трухина. Последний транш в размере 300 тыс. руб. Бусылко получил в пятницу на парковке «Мегамарта» на улице Айвазовского, 53 где и был задержан.

«Из Трухина не надо делать пострадавшего, он сам попросил своего адвоката найти не процессуальное решение вопроса. Тот пошел и нашел. Теперь его дело (о хищении) точно дойдет до суда. Он пришел и сдал их, стал свидетелем по делу», — пояснил адвокат. По его словам, информация о взятке в размере 18 млн руб., о которой ранее сообщали СМИ, скорее всего, была «вбросом» силовиков, чтобы привлечь к делу больше внимания. Сегодня суд решит вопрос о мере пресечения для Вострецова.

Михаилу Бусылко 43 года. На сайте СКР по Свердловской области сказано, что трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал с 1998 года. Адвокат Владислав Вострецов является членом адвокатской палаты Владимирской области. Он долгое время работал в следственных органах, откуда ушел в прошлом году. С 2007 года Вострецов возглавлял Верхнепышминский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области.

Татьяна Дрогаева