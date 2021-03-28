Члены ОНК посетили Навального в колонии

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии оппозиционера Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья и обеспечить организацию медобслуживания, сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов. Ранее оппозиционер рассказал о болях в спине и онемении ноги.

«В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов “Деклофинак” для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было»,— сообщил господин Куликов. Его слова приводятся на сайте Общественной палаты России.

По его словам, члены ОНК также поверили документацию в медицинской части колонии, заявка на препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. «Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование»,— уточнил Вячеслав Куликов.

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше», он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Ранее областное управление ФСИН оценивало состояние Навального как «стабильное, удовлетворительное». Он требовал допустить к нему лечащего врача, уточнив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. США и ЕС призывали обеспечить Навальному медпомощь.

Подробнее о состоянии здоровья оппозиционера — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».