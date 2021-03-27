США вслед за ЕС призвали обеспечить Навальному медпомощь

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к российским властям с призывом обеспечить доступ адвокатов к отбывающему тюремное заключение оппозиционеру Алексею Навальному, чтобы он мог получать медпомощь. Ранее оппозиционер рассказал, что у него сильно болит спина, но ему не дают лекарств.

«Мы видели тревожные сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в тюрьме. Мы призываем продолжить доступ к нему адвокатов, чтобы он получал медицинскую помощь. Мы повторяем наш призыв к России немедленно и безоговорочно освободить мистера Навального»,— написал господин Прайс в Twitter.

В пятницу в связи с сообщениями об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального Евросоюз призвал к его освобождению. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли заявила, что российские власти должны обеспечить политику доступ к адвокатам и медицинской помощи.

Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области. После визита адвокатов 25 марта он через соратников опубликовал заявление, в котором призвал допустить к нему лечащего врача в связи с болями в спине и ноге. Жена Навального Юлия призвала Владимира Путина немедленно освободить ее мужа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «мы не получаем жалоб заключенных», а вопросы по поводу медицинской помощи в местах лишения свободы нужно направлять в Федеральную службу исполнения наказаний.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».