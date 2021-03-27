Врио губернатора Мельниченко пообещал улучшить имидж Пензенской области

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко органам власти региона. Господин Мельниченко заявил, что намерен избежать ситуации, при которой регион был бы известен «террористами, преступниками или коррупционерами».

«Мы все-таки должны высоко нести тот имидж региона, который у нас всегда был, за всю историю нашего края, чтобы наш пензенский край был прославлен не там какими-то террористами, преступниками или коррупционерами, а достижениями в области экономики, культуры, науки и образования. В этом вижу свою основную задачу»,— передает «РИА Новости» слова господина Мельниченко. Отметим, что вся политическая карьера руководителя была связана с Пензенской областью.

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Олег Мельниченко сказал, что намерен создать два совета — по инновациям и инвестициям и по развитию гражданского общества. Первый, по его словам, получит право «осуществлять экспертизу всех инвестиционных проектов на территории области», а второй наделят «достаточно широкими» полномочиями по распределению грантов (цитаты по «Интерфаксу»). Председатели советов, по словам врио губернатора, позднее войдут в состав правительства. Напомним, правительство области ушло в отставку, а члены кабмина работают в качестве исполняющих обязанности.

21 марта тогдашнего губернатора Ивана Белозерцева и главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля задержали по подозрению в коррупции. Позднее первому предъявили обвинение в получении взятки, а второму — в даче взятки. Господина Белозерцева и других фигурантов дела арестовали на два месяца. 23 марта президент России Владимир Путин отстранил Ивана Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

Накануне Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко врио губернатора региона. Досрочные выборы нового губернатора запланированы на 19 сентября. Господин Мельниченко объявлял, что намерен участвовать в них.

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