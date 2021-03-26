Чем известен Олег Мельниченко

26 марта сенатор Олег Мельниченко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области вместо отправленного в отставку Ивана Белозерцева. Подробности биографии нового главы региона — в материале “Ъ”.

Мельниченко Олег Владимирович родился 21 мая 1973 года в Пензе. В 1992 году окончил Ленинградское высшее политическое училище внутренних войск МВД, в 1997-м — Пензенский государственный педагогический университет по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», в 2009 году — Пензенский государственный университет по специальности «юрист». В 2019 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, в 2020-м — Дипломатической академии МИДа.

С 1997 по 2001 год работал преподавателем-стажером, ассистентом, старшим преподавателем кафедры истории Древнего мира, Средних веков и археологии истфака Пензенского государственного педагогического университета.

С 2001 по 2004 год — заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами. Затем работал в департаменте по внутренней политике аппарата полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе.

С января по ноябрь 2006 года возглавлял отдел по связям с общественностью правительства Пензенской области. Затем был начальником управления по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями. С января по апрель 2007 года работал советником департамента по кадровым вопросам и организационному обеспечению аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

С апреля 2007 по январь 2008 года — министр образования Пензенской области, с января по июнь 2008 года — вице-губернатор. Затем почти год проработал заместителем председателя правительства региона.

С 2009 по 2017 год занимал пост сначала помощника, а затем заместителя полпреда президента России в ПФО.

В сентябре 2017 года избран депутатом заксобрания Пензенской области от «Единой России». 26 сентября 2017 года назначен членом Совета федерации от областного заксобрания. Возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Член президиума генсовета «Единой России». Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет две благодарности президента России и почетную грамоту правительства России. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Кандидат исторических наук, тема диссертации — «Кризис системы управления КПСС 1985–1991 годов в Пензенской области».