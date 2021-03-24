Правительство Пензенской области ушло в отставку

После увольнения президентом России Владимиром Путиным губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева правительство региона ушло в отставку. Господин Белозерцев был отправлен в отставку после ареста по обвинению в получении взятки 31 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«В соответствии с законом правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина»,— сказала журналистам заместитель руководителя аппарата — начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина (цитата по «РИА Новости»).

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Иван Белозерцев был задержан утром 21 марта. Вместе с ним задержано еще пять человек, в том числе предполагаемый взяткодатель экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк». По версии следствия, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и живых денег в обмен на лоббирование интересов фармпроизводителей. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет. 22 марта экс-главу региона арестовали на два месяца.

О деле — в материале “Ъ” «В деле губернатора проявился научный подход».