Пенза обрела врио

Вечером в пятницу Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области сенатора от областного парламента Олега Мельниченко. Вся политическая карьера господина Мельниченко связана с Пензенской областью. Такое решение выглядит нетипичным на фоне сложившейся в последние годы тенденции назначать на губернаторские посты «варягов». Собеседники “Ъ” предполагают, что в данном случае такое решение было принято, чтобы не ломать пензенскую «электоральную машину». Кроме того, Олег Мельниченко подходил для этой должности и по одному из основных критериев АП: он выпускник так называемой «школы губернаторов».

Назначенный врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко родился в Пензе и там же построил свою политическую карьеру. С начала нулевых он успел поработать на различных должностях и в региональном правительстве, и в органах МСУ города Пензы, и в полпредстве Приволжского федерального округа. В 2017 году господин Мельниченко был избран в региональный парламент, а спустя несколько дней после избрания — назначен представителем заксобрания Пензенской области в Совете федерации.

Напомним, в прошедший вторник Владимир Путин снял предыдущего губернатора области Ивана Белозерцева с губернаторской должности в связи с утратой доверия. За два дня до этого господин Белозерцев был задержан по подозрению в получении от предпринимателя Бориса Шпигеля крупных взяток.

Итоги правления Ивана Белозерцева Читать далее

Как сообщал “Ъ”, Кремль поступил в этой ситуации не совсем обычно. Ранее, отправляя губернаторов в отставку по утрате доверия, президент в тот же день назначал их преемников. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, тогда пояснял, что готового преемника на момент вторника не было, но оставлять в должности губернатора, пойманного на взятке, было репутационно опасно.

В результате в Пензенской области сложилась необычная ситуация: Исполнять обязанности главы области было некому, поскольку, согласно уставу Пензенской области, назначить и. о. губернатора на время своего отсутствия может только сам губернатор.

Одни собеседники “Ъ” в пензенском правительстве рассказывали, что, хотя работа правительства и не останавливалась, чиновники находились «в шоковом состоянии». Другие говорили, что в администрации творился полный «раздрай» и никто не понимал, что делать.

Назначения господина Мельниченко на место арестованного Ивана Белозерцева ожидали с самого начала и в администрации президента (АП), и в Пензе.

Напомним, что администрация президента допускала отставку Ивана Белозерцева еще в 2020 году из-за его низкого рейтинга. На его место рассматривались кандидатуры господина Мельниченко и нынешнего главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Кроме того, господин Мельниченко — 37-й губернатор, прошедший обучение в так называемой «школе губернаторов» на базе РАНХиГС. Ее прохождение в последние годы стало практическим обязательным условием для назначения на должности врио главы региона.

Назначение господина Мельниченко идет вразрез со сложившейся в последние годы тенденцией назначать на губернаторские позиции «варягов» — выходцев из других регионов или федеральных чиновников.

Однако собеседники “Ъ” в региональном отделении «Единой России» ранее назвали господина Мельниченко «единственным человеком», способным «структурировать политическую поляну в регионе» накануне думских выборов.

По их данным, сенатор курировал избирательную кампанию своего предшественника в 2020 году и во многом благодаря ему «выборы тогда прошли гладко» — господин Белозерцев получил 78,7% голосов. «Это жесткий серьезный руководитель, который работал в Пензенской области и знает ее»,— заявил “Ъ” депутат регионального заксобрания от ЕР Юрий Старкин.

Как долго задержанным губернаторам искали замену Читать далее

«Олег Мельниченко оказался политически самой сильной фигурой среди выходцев из области. Если не ставить “варяга”, то это самая логичная кандидатура»,— считает политолог Ростислав Туровский. Нежелание Кремля назначать главой региона человека извне связано с «электоральной вертикалью», выстроенной в области при прежних губернаторах и теперь «способной обеспечить почти любой результат на выборах»: «Да и связь с центром у Мельниченко сильнее, чем была у Белозерцева, чему поспособствовала работа главой комитета в Совфеде. Ему придется поменять часть предыдущей команды, но в целом для местной элиты он гарантирует преемственность и сохранение статус-кво».

Андрей Винокуров, Андрей Прах, Сергей Петунин, Саратов