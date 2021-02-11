Епархия проложила дорогу к храму

Свердловский арбитражный суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который является частью Среднеуральского женского монастыря, основанного отлученным от церкви и арестованным отцом Сергием. Адвокаты бывшего клирика намерены оспорить решение арбитража, считая, что в процессе должен участвовать сам отец Сергий как строитель монастыря, а также монахини, которые там проживают долгие годы. Епархия планирует оформить в собственность все постройки монастыря и организовать там центр социальной помощи.
Иск о признании права собственности на здание храма Екатеринбургская епархия подала к администрации Среднеуральска в ноябре прошлого года. В обоснование своих требований епархия указала, что монастырь расположен на трех земельных участках лесного фонда на территории городского округа, которые предоставлены ей в безвозмездное пользование на 49 лет. Храм, на который епархия претендовала в качестве собственника, является самовольной постройкой, но действующее законодательство допускает эксплуатацию таких объектов религиозными организациями.
Оформить право собственности на здание храма в административном порядке путем получения разрешения на его ввод в эксплуатацию епархия не может, так как у нее отсутствует разрешительная документация, предусмотренная градостроительным законодательством. В связи с этим и был подан иск.
В монастыре о судебном разбирательстве узнали только в конце декабря, когда представители епархии совместно со спецназом Федеральной службы судебных приставов прибыли для проведения строительно-технической экспертизы.
Имущественный конфликт между монастырем, где духовником продолжают считать отлученного от церкви отца Сергия (Николая Романова), обострился в сентябре 2020 года. Тогда сторонники отца Сергия не допустили экспертов епархии для проведения инвентаризации монастыря. В связи с этим СКР по Свердловской области возбудил два уголовных дела по ст.148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст.330 УК РФ («Самоуправство»). В декабре после штурма монастыря обвинения по этим статьям было предъявлено отцу Сергию. Ему также вменяют ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Он будет находиться в столичном СИЗО до 28 февраля.
Адвокат отца Сергия Светлана Герасимова ходатайствовала об его привлечении к рассмотрению дела как строителя монастыря. По ее словам, пожертвования на строительство зданий монастыря благотворители направляли ему напрямую, а не епархии. Согласно рыночной оценке построек, их стоимость составляет более 1 млрд руб., спорного храма — 81 млн руб. Кроме того, адвокаты просили привлечь к участию в процесс монахинь, проживающих в этом храме. «Храм изначально строился как жилой, первые этажи в нем — кельи, где много лет живут монахини (всего около 40 человек). Сам отец Сергий также зарегистрирован в нем, это его место жительства»,— пояснил другой адвокат Павел Бабиков. Но суд отказался допускать в дело третьих лиц.
Решение суда будет обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде (Пермь).
«Надеемся, что на суд в другом регионе не будет оказано давление»,— отметила сторона защиты.
Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ епархии протоиерей Максим Миняйло заявил, что решение суда узаконило за епархией здание храма. «Это первый шаг по приведению в порядок юридического статуса данного монастыря, который строился благотворителями и многочисленным народом как монастырь РПЦ. Екатеринбургская епархия будет осуществлять действия по дальнейшему оформлению всего имущественного комплекса монастыря»,— отметил он.
«На мировую с епархией мы не согласны. У нас есть месяц на обжалование решения суда, мы постараемся добиться справедливости. Если не удастся в суде, тогда будем просить Бога помочь. Епархия забрала у нас отца (Сергия.— “Ъ-Урал”), хочет выселить насельников. Настроение у нас боевое, с распростертыми объятьями мы не ждем ни их, ни игуменью Варвару»,— рассказала “Ъ-Урал” прихожанка Среднеуральского монастыря Анна Матюшова.
Представители монастыря добавили, что если решение арбитражного суда устоит в апелляции, то они «уйдут из этого храма» в другой — на территории монастыря. Всего на его территории еще 13 построек, на которые, как ожидается, епархия будет оформлять право собственности через суд.