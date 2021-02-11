Епархия проложила дорогу к храму

Свердловский арбитражный суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который является частью Среднеуральского женского монастыря, основанного отлученным от церкви и арестованным отцом Сергием. Адвокаты бывшего клирика намерены оспорить решение арбитража, считая, что в процессе должен участвовать сам отец Сергий как строитель монастыря, а также монахини, которые там проживают долгие годы. Епархия планирует оформить в собственность все постройки монастыря и организовать там центр социальной помощи.



Иск о признании права собственности на здание храма Екатеринбургская епархия подала к администрации Среднеуральска в ноябре прошлого года. В обоснование своих требований епархия указала, что монастырь расположен на трех земельных участках лесного фонда на территории городского округа, которые предоставлены ей в безвозмездное пользование на 49 лет. Храм, на который епархия претендовала в качестве собственника, является самовольной постройкой, но действующее законодательство допускает эксплуатацию таких объектов религиозными организациями.

Оформить право собственности на здание храма в административном порядке путем получения разрешения на его ввод в эксплуатацию епархия не может, так как у нее отсутствует разрешительная документация, предусмотренная градостроительным законодательством. В связи с этим и был подан иск.

В монастыре о судебном разбирательстве узнали только в конце декабря, когда представители епархии совместно со спецназом Федеральной службы судебных приставов прибыли для проведения строительно-технической экспертизы.

Имущественный конфликт между монастырем, где духовником продолжают считать отлученного от церкви отца Сергия (Николая Романова), обострился в сентябре 2020 года. Тогда сторонники отца Сергия не допустили экспертов епархии для проведения инвентаризации монастыря. В связи с этим СКР по Свердловской области возбудил два уголовных дела по ст.148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст.330 УК РФ («Самоуправство»). В декабре после штурма монастыря обвинения по этим статьям было предъявлено отцу Сергию. Ему также вменяют ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Он будет находиться в столичном СИЗО до 28 февраля.

Адвокат отца Сергия Светлана Герасимова ходатайствовала об его привлечении к рассмотрению дела как строителя монастыря. По ее словам, пожертвования на строительство зданий монастыря благотворители направляли ему напрямую, а не епархии. Согласно рыночной оценке построек, их стоимость составляет более 1 млрд руб., спорного храма — 81 млн руб. Кроме того, адвокаты просили привлечь к участию в процесс монахинь, проживающих в этом храме. «Храм изначально строился как жилой, первые этажи в нем — кельи, где много лет живут монахини (всего около 40 человек). Сам отец Сергий также зарегистрирован в нем, это его место жительства»,— пояснил другой адвокат Павел Бабиков. Но суд отказался допускать в дело третьих лиц.

Решение суда будет обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде (Пермь).

«Надеемся, что на суд в другом регионе не будет оказано давление»,— отметила сторона защиты.

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ епархии протоиерей Максим Миняйло заявил, что решение суда узаконило за епархией здание храма. «Это первый шаг по приведению в порядок юридического статуса данного монастыря, который строился благотворителями и многочисленным народом как монастырь РПЦ. Екатеринбургская епархия будет осуществлять действия по дальнейшему оформлению всего имущественного комплекса монастыря»,— отметил он.

По его словам, после того как будут завершены юридические коллизии по возврату объектов монастыря в собственность епархии, на его территории будет создан центр социальной помощи, а монашеская жизнь будет возрождаться под руководством правящего архиерея «без политических лозунгов, утопий и псевдоутопий».

«На мировую с епархией мы не согласны. У нас есть месяц на обжалование решения суда, мы постараемся добиться справедливости. Если не удастся в суде, тогда будем просить Бога помочь. Епархия забрала у нас отца (Сергия.— “Ъ-Урал”), хочет выселить насельников. Настроение у нас боевое, с распростертыми объятьями мы не ждем ни их, ни игуменью Варвару»,— рассказала “Ъ-Урал” прихожанка Среднеуральского монастыря Анна Матюшова.

Представители монастыря добавили, что если решение арбитражного суда устоит в апелляции, то они «уйдут из этого храма» в другой — на территории монастыря. Всего на его территории еще 13 построек, на которые, как ожидается, епархия будет оформлять право собственности через суд.

Татьяна Дрогаева, Илья Смирнов