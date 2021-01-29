Стройку подвели под монастырь

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) направили в СКР ходатайство о прекращении уголовного преследования их подзащитного по обвинению в самоуправстве. По версии следствия, он не допустил на территорию монастыря представителей епархии для инвентаризации имущества. Защита утверждает, что епархия до сих пор не является собственником построек, а фактическим застройщиком был отец Сергий. Согласно оценке, рыночная стоимость недвижимости монастыря составляет более 1 млрд руб., эти средства были пожертвованы отцу Сергию, а не епархии. Сейчас епархия через арбитражный суд пытается зарегистрировать за собой право собственности.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство) в отношении отца Сергия было возбуждено после того, как в сентябре 2020 года на территорию Среднеуральского женского монастыря, который он основал, не была допущена инвентаризационная комиссия Екатеринбургской епархии. По версии следствия, это было сделано по распоряжению отца Сергия. Ранее епархия заявляла, что монастырь и земельные участки под ним являются ее собственностью. По мнению епархии, когда игумен или игуменья монастыря строят здания и сооружения на епархиальной земле, то это не их здания, а РПЦ.

В ходатайстве на имя следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СКР Александра Стальмаховича адвокаты отца Сергия указывают, что их подзащитный не лишал епархию права владения, пользования и распоряжения имуществом, поскольку она не является собственником зданий монастыря. Они просят прекратить уголовное преследование по ч. 1 ст. 330 УК РФ в связи с отсутствием в действиях отца Сергия состава преступления.

Адвокат Павел Бабиков пояснил “Ъ-Урал”, что отец Сергий был назначен епархией строителем монастыря, при этом находился за штатом епархии, следовательно, на него не распространялись локальные нормативно-правовые акты, регулирующие хозяйственную деятельность организации, в том числе, положение «О монастырях и монашествующих».

В ходатайстве говорится, что отец Сергий фактически «с молчаливого согласия епархии» выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

«Учитывая это обстоятельство можно сделать вывод, что Романов Н.В. самостоятельно и за счет привлеченных средств осуществлял застройку монастыря и обладал правами застройщика»,— указали защитники в ходатайстве.

Игуменья Варвара (Светлана Крыгина) в своих показаниях заявляла, что фактически все годы являлась послушницей монастыря, составляла листы послушания и контролировала их выполнение, но к строительству зданий отношения не имела, отмечается в ходатайстве. Согласно показаниям монахинь, деньги на строительство всех зданий привлекал отец Сергий, ему жертвовали так называемые «духовные чада». Деньги и имущество с монахинь отец Сергий не получал. Вместе с тем, защита не оспаривает тот факт, что монастырь построен на трех земельных участках лесного фонда, которые в 2008 году были предоставлены епархии в безвозмездное пользование на 49 лет.

В связи с этим епархия в ноябре 2020 года подала иск в Свердловский арбитражный суд с требованием зарегистрировать ее право собственности. В заявлении епархия просит администрацию Среднеуральска признать за ней право собственности на самовольную постройку — здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», которое является частью монастыря. В суде епархия призналась, что не имеет возможности оформить право собственности на здание храма в административном порядке, так как у нее отсутствует разрешительная документация, предусмотренная градостроительным законодательством.

«Таким образом, препятствия в оформлении права собственности возникли у епархии не из-за действий (бездействий) Романова Н.В., а из-за того, что при строительстве не было получено разрешение на строительство и не была пройдена экспертиза проектной документации»,— говорится в ходатайстве защиты отца Сергия.

Ранее монастырь заявлял, что еще летом 2020 года инициировал процесс регистрации права собственности за епархией. Для этого был создан благотворительный фонд Софии Премудрости Божией, который заказал техническую документацию на постройки.

Исходя из всего этого, адвокаты делают вывод, что право собственности на здание храма у епархии возникнет только после вступления в силу решения суда (следующее заседание состоится 5 февраля). «Да и то, если она докажет, что недвижимость была построена на благотворительные взносы в епархию, а таких взносов не было, на расчетный счет или в кассу епархии от благотворителей схиигумена Сергия они не поступали. Также епархии нужно доказать, что недвижимость либо строительные материалы были подарены ей, но таких сделок не совершалось»,— указывается в ходатайстве.

При этом, как рассказали адвокаты, в силу п. 3 ст. 222 ГК РФ епархия, в случае регистрации права собственности, должна будет возместить строителю расходы на постройку в размере, определенном судом.

Согласно заключению экспертов ООО «Оценка Групп» (заказано стороной защиты), стоимость объектов недвижимости на территории монастыря составляет 1,096 млрд руб. (без учета куполов, икон и прочих внутренних убранств). Всего речь идет о стоимости 11 построенных объектов и четырех, находящихся в стадии строительства.

Защита также указывает, что стоимость всех основных средств епархии составляет почти 1,4 млрд руб., следовательно, комплекс зданий монастыря, не был учтен на ее балансе. Рыночная стоимость храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», в отношении которого епархией предъявлен иск о признании права собственности, составляет 81 млн руб. Отметим, что на другие объекты монастыря епархия в суде не претендует. Адвокаты подчеркивают, что монастырь не против оформить недвижимость на епархию, но просит все сделать по закону.

Самоуправство один из трех эпизодов, которые вменяют отцу Сергию. Он также обвиняется по ч.3 ст.110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица) и ч.3 ст.148 (Нарушение права на свободу вероисповеданий). По этим эпизодам адвокаты также готовят ходатайства о прекращении преследования. Отец Сергий арестован Басманным райсудом Москвы до 28 февраля. Вину он не признает. Московский горсуд 8 февраля рассмотрит апелляцию на его арест.

Татьяна Дрогаева