Екатеринбургская епархия пытается отсудить часовню, колокольню и кельи в уральском монастыре

Екатеринбургская епархия пытается признать за собой право собсвтенности на восемь зданий, которые образуют комплекс Среднеуральского женского монастыря. Напомним, второй иск к администрации Среднеуральского городского округа о признании права собственности епархия подала в феврале. Так, Екатеринбургская епархия просит суд признать за ней право собственности на здание трапезного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Казанская», здание банно-прачечного корпуса, административный корпус с овощехранилищем, здание водосвятой часовни, здание колокольни, жилой корпус (литер 2), кельи (литер Н) и пекарню.

Как указано в исковом заявлении (есть в распоряжении “Ъ-Урал”), источником средств для строительства зданий на территории монастыря были пожертвования, поступающие в адрес Екатеринбургской епархии. «В распоряжении епархии имеются многочисленные обращения епархиального архиерея в адрес организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, в которых содержится просьба о финансировании строительства монастыря и возможности предоставления строительных материалов», — говорится в исковом заявлении.

В документе отмечается, что в отношении восьми объектов недвижимости ранее была проведена техническая инвентаризация и разработана техническая документация. Также в иске указано, что все здания располагаются в границах земельных участков лесного фонда, представленных в пользование Екатеринбургской епархии и допускающих размещение на них капитальных объектов религиозного назначения.

Ссылаясь на ст. 222 п. 3.2 ГК РФ, истец заявляет, что право собственности на самовольную постройку может быть приобретено лицом, во временном владении и пользовании которого находится земельный участок, где стоит объект. Земельный участок, в свою очередь должен находится в государственной или муниципальной собственности.

Также по словам истца, принадлежность объектов монастыря Екатеринбургской епархии подтверждается нормами законодательства, которые регулируют отношения, связанные с деятельностью религиозных организаций, а также внутренними установлениями РПЦ.

Напомним, первый иск епархии к администрации Среднеуральска касался признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в монастыре. Суд удовлетворил иск. На территории монастыря находятся порядка 14 объектов. Согласно рыночной оценке построек, их стоимость составляет более 1 млрд руб.