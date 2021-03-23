В деле губернатора проявился научный подход

Удовлетворив ходатайства следователя СКР, который одновременно является ученым-правоведом и даже писателем, Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток на 31 млн руб., взяткодателей — директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и супругу главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению, а также двух посредников в этом. Разбирательство в отношении самого господина Шпигеля, которому пришлось ставить капельницу во время заседания, было перенесено на следующий день, чтобы его защитники смогли собрать все документы, подтверждающие его тяжелые заболевания. Самого же предпринимателя увезли на скорой в больницу.

Перед заседанием всем фигурантам скандального расследования были предъявлены обвинения. По данным “Ъ”, это сделал следователь по особо важным делам главного следственного управления (ГСУ) СКР Андрей Вениаминов, последние годы разбиравшийся в целом ряде уголовных дел, связанных с хищениями и злоупотреблениями во ФСИН. По результатам его расследования бывший замдиректора службы Олег Коршунов получил два приговора в семь и девять лет за растраты, а другой экс-заместитель, Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблениях, пока больше лечится за решеткой — у него помимо хронических заболеваний обнаружили ковид.

Следователь Вениаминов инкриминировал своему новому подследственному Ивану Белозерцеву получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 31 млн руб. в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и денег от фактического владельца ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и гендиректора входящего в ГК ОАО «Фармация» Антона Колоскова (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) было инкриминировано заместителю руководителя представительства Пензенской области при правительстве России Федору Федотову и водителю представительства Геннадию Маркову. Преступления, по версии следствия, совершались с января по октябрь 2020 года: за откаты, считают в ГСУ СКР, губернатор обеспечивал фармкомпаниям заключение выгодных для них контрактов.

Никто из фигурантов вину не признал и сотрудничать со следствием в том виде, на который оно, очевидно, рассчитывало, отказался.

В результате следователь Вениаминов направил в Басманный райсуд ходатайства об аресте всех обвиняемых.

При этом следует отметить, что в отличие от большинства своих коллег по СКР господин Вениаминов не просто следователь-«важняк», но и кандидат юридических наук (защитил диссертацию на тему «Институт экстрадиции как форма международно-правового сотрудничества»), написал две учебно-методические книги «Уголовное дело: учебно-практическое пособие по расследованию» и «Особенности использования результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании по уголовным делам».

Эти особенности были использованы и в заседаниях по избранию мер пресечения фигурантам скандального дела.

Так, против господина Белозерцева были использованы десятилетия, которые он посвятил госслужбе.

Было заявлено, что за это время обвиняемый губернатор обзавелся обширными связями в органах госвласти и правопорядка, которые может использовать для того, чтобы скрыться, оказать давление на свидетелей, среди которых его подчиненные, а также принять меры к сокрытию улик или средств, полученных незаконным путем. Напомним, что в ходе обысков у него изъяли 450 млн руб., часы и другие предметы роскоши.

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Адвокат Алексей Шуварин заявил, что это не более чем домыслы. Напротив, отметил защитник, господин Белозерцев скрываться не будет, поскольку считает себя невиновным и намерен доказать непричастность к вмененному в вину преступлению. При этом защитник отметил, что его клиент — «человек в погонах» (окончив Ульяновское танковое училище, отслужил в армии 30 лет, уволившись в звании полковника), а значит, «человек слова и чести». Сославшись на многочисленные заслуги господина Белозерцева перед родиной, отмеченные госнаградами, на то, что ему исполнилось 62 года и что он страдает рядом заболеваний, адвокат попросил суд избрать губернатору домашний арест. Однако судья Наталья Дударь сочла доводы следователя более убедительными и отправила обвиняемого в СИЗО до 20 мая.

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На тот же срок затем были арестованы четверо других фигурантов: Евгения Шпигель, Антон Колосков, Федор Федотов и водитель Марков, но с избранием меры пресечения Борису Шпигелю возникли проблемы. Его представители рассказали “Ъ”, что заседание было назначено на втором этаже, но пожилой и тяжелобольной предприниматель не смог на него подняться.

В ходе слушаний к господину Шпигелю, страдающему от острой сердечной недостаточности (коллапс), пришлось вызвать скорую, врачи которой поставили ему капельницу.

Адвокаты рассказали, что их подзащитный был задержан, когда прилетел в Москву из Израиля, где проходил курс лечения, и сейчас продолжает нуждаться в нем. Достаточно сказать, что во сне он использует аппарат искусственного дыхания. В связи с этими адвокаты просили ограничиться домашним арестом или отправить тяжелобольного фигуранта в больницу. Судья не стала выносить решение, дав защите время для того, чтобы она подготовила заключения специалистов к следующему заседанию, назначив его на 15 часов вторника. Предполагалось, что ночь господин Шпигель снова проведет в ИВС ГУ МВД на Петровке, 38, куда ему, по данным ОНК, несколько раз вызывали скорые, однако из суда его сразу увезли на обследование в больницу.

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Представители уже арестованных фигурантов собираются обжаловать избранные им меры пресечения. Адвокат Шуварин сказал “Ъ”, что губернатор (его членство в «Единой России» было приостановлено) готов «активно давать показания по всем пунктам обвинения, доказывая свою невиновность».

Алексей Соковнин, Николай Сергеев