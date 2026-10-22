Газ подрастет в цене

По его словам, важными факторами влияния на рынок также стали ограничения судоходства в Ормузском проливе, из-за которых с мирового рынка выпало около 9% объемов СПГ, а также сложности с логистикой. «Меняется поставщик, меняется вся география поставок. Из-за этого в отдельные дни стоимость фрахта газовозов, которая была $55–75 тыс., достигала $300 тыс. в сутки. И все это платили конечные потребители»,— заявил глава НОВАТЭКа. Леонид Михельсон не ожидает стабилизации цен на газ в ближайшее время. По его прогнозам, если решение ЕС об отказе от российских поставок останется в силе, ситуация только ухудшится.