Газ подрастет в цене
Леонид Михельсон не ожидает стабильности на рынке СПГ
Профицита СПГ на мировом рынке не ожидается, что может еще выше поднять цены, особенно в условиях отказа ЕС от российского сырья, считает глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Для удовлетворения растущего спроса на газ, по его мнению, необходимо существенно нарастить добычу, причем делать это придется на сложных месторождениях.
Падение добычи на действующих месторождениях и рост спроса на газ в мире потребуют ввода до 2050 года новых производственных мощностей в объеме 2 трлн кубометров в год. Об этом в рамках XIX Веронского евразийского экономического форума в Стамбуле 22 октября заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. «То есть надо заново построить половину газодобывающей инфраструктуры, которая имеется в мире на сегодня»,— подчеркнул он.
Господин Михельсон напомнил, что на газ приходится четверть мирового энергобаланса, текущее потребление — 4,3 трлн кубометров в год. К 2050 году ожидается увеличение этого показателя до 5,5 трлн кубометров. «Это означает, что в следующие 25 лет надо будет добыть 120–125 трлн кубометров. Для сравнения: в предыдущие 25 лет было добыто 87 трлн»,— отметил он. Добывать газ, подчеркнул Леонид Михельсон, придется не из высокорентабельных легких запасов, как раньше, а на трудных запасах, схожих по сложности разработки со сланцевым газом.
С прогнозами возможного профицита на рынке в перспективе глава НОВАТЭКа не согласен.
«Фактическая практика рынка показывает: перепроизводства СПГ не бывает. Это вопрос цены. Если цена снижается, СПГ просто начинает замещать уголь. А вот дефицит СПГ как раз бывает, и именно из-за него мы видим взлеты цен на газ. Это то, что происходит в текущем году»,— заявил он.
В начале года, сообщил Леонид Михельсон, проектная мощность всех СПГ-производств в мире составляла 510 млн тонн, ожидаемый спрос в этом году — 435 млн тонн. При кажущемся достаточным запасе предложения СПГ-проектам в Египте, Тринидаде, Нигерии, Гвинее, Анголе не хватает ресурсной базы, подчеркнул он. «Если добавить плановые ремонты, то фактически мировое производство СПГ должно было работать сейчас на пределе»,— отметил господин Михельсон.
По его словам, важными факторами влияния на рынок также стали ограничения судоходства в Ормузском проливе, из-за которых с мирового рынка выпало около 9% объемов СПГ, а также сложности с логистикой. «Меняется поставщик, меняется вся география поставок. Из-за этого в отдельные дни стоимость фрахта газовозов, которая была $55–75 тыс., достигала $300 тыс. в сутки. И все это платили конечные потребители»,— заявил глава НОВАТЭКа. Леонид Михельсон не ожидает стабилизации цен на газ в ближайшее время. По его прогнозам, если решение ЕС об отказе от российских поставок останется в силе, ситуация только ухудшится.
Последствиями высоких цен на газ он назвал закрытие в ЕС 160 крупнейших химических заводов и рост цен на удобрения на 70%. «Но, несмотря ни на что, ЕС все равно принимает решение отказаться от поставок российского СПГ с 1 января 2027 года. До этой даты есть еще 71 день. Возможно, в Европе еще раз оценят, нужно ли это решение. Не стоит ли его отменить? Еще время есть»,— подчеркнул он.
В этих условиях Леонид Михельсон призвал Турцию сохранять долгосрочные контракты при импорте газа. Глава НОВАТЭКа сообщил, что компания ведет переговоры о поставках сжиженного природного газа в Турцию, но пока они «на уровне дискуссии». В кулуарах форума Леонид Михельсон также рассказал, что компания близка к заключению соглашения о поставках во Вьетнам.
В рамках сотрудничества с PetroVietnam планируется не только продажа СПГ, но и реализация в стране проектов по его приему. На первом этапе поставки могут составить 1 млн тонн в год.
Начальник внешнеэкономического департамента «Газпрома» Дмитрий Хандога отметил, что на европейском рынке в связи с отказом от российского газа выросло значение ПХГ. По его словам, в 2022 году после установления обязательных целей по наполняемости хранилищ в ЕС изменился мировой энергобаланс: появился искусственный спрос на газ летом и его сокращение зимой. В результате летом 2026 года отношение цен на споте к фьючерсам на предстоящую зиму стало отрицательным.
«Европейские подземные хранилища газа послужили механизмом переноса объемов газа с летнего периода на зимний, что сделало рынок очень уязвимым»,— сказал господин Хандога. В итоге азиатские потребители были вынуждены снизить импорт: Китай все более активно задействует свои запасы в хранилищах, Япония и Южная Корея диверсифицируют источники генерации, полагаясь на угольные и ядерные станции. Решением Дмитрий Хандога видит возвращение к поставкам трубопроводного газа по долгосрочным договорам, отмечая, что «Газпром» готов продолжить прокачку на запад в случае запроса со стороны европейских потребителей.