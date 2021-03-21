Чем известен Иван Белозерцев

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. Подробности биографии главы региона — в материале “Ъ”.

Белозерцев Иван Александрович родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново (Орловская область). Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище (1980) по специальности «инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин», Гуманитарную академию ВС РФ (1992) по специальности «социальный педагог».

С 1981 по 1984 год занимал должность секретаря комитета ВЛКСМ батальона курсантов. С 1984 по 1987 год работал помощником начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища, заместителем командира батальона учебно-боевого вооружения одной из воинских частей. С 1987 по 1991 год трудился секретарем партийного комитета полка и командного факультета Гуманитарной академии ВС РФ. С 1992 по 2004 год занимал посты заместителя военного комиссара Пензенской области, начальника отдела кадров и учета офицеров запаса региона.

В 2000 году избран депутатом Пензенской городской думы, с 2004 по 2012 год был председателем гордумы. В 2008 году стал заместителем секретаря политсовета регионального отделения «Единой России» по работе с обращениями граждан. В мае 2011 года назначен секретарем политсовета партии. 14 октября 2012 года избран депутатом законодательного собрания Пензенской области от «Единой России», на первой сессии избран спикером.

25 мая 2015 года указом президента Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. В сентябре того же года выиграл выборы главы региона, набрав 86,04% голосов. В сентябре 2020 года был переизбран губернатором, получив 78,72% голосов.

Кандидат педагогических наук, тема диссертации — «Аттестация офицерских кадров как фактор развития органов местного военного управления». Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами и ведомственными наградами.