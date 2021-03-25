Как долго задержанным губернаторам искали замену

23 мая 2006 года по подозрению в мошенничестве в крупном размере был арестован губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов. 2 июня он был временно отстранен от должности, а врио главы региона назначен главный федеральный инспектор НАО Валерий Потапенко. 21 июля президент Владимир Путин окончательно уволил господина Баринова «в связи с утратой доверия».

4 марта 2015 года по делу о получении взятки был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. 25 марта он был снят с должности «в связи с утратой доверия». В тот же день врио главы региона был назначен глава Амурской области Олег Кожемяко.

19 сентября 2015 года по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве был задержан глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября президент России отправил его в отставку. В тот же день врио руководителя региона был назначен бывший глава «Олимпстроя» Сергей Гапликов.

24 июня 2016 года был задержан губернатор Кировской области Никита Белых, следствие обвинило его в получении взятки. 28 июля господин Белых освобожден от должности «в связи с утратой доверия», а врио главы региона указом президента России в тот же день был назначен руководитель Росреестра Игорь Васильев.

4 апреля 2017 года был задержан и этапирован в Москву глава Удмуртии Александр Соловьев. Следствие обвинило его в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день он был отстранен от должности, а врио главы региона назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

9 июля 2020 года был задержан и на следующий день арестован по обвинению в организации двух убийств и покушении губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 20 июля он был освобожден от должности, а врио в тот же день назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.