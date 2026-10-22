Выдачи кредитов в автосалонах могут сократиться в 2027 году
В 2027 году выдачи автокредитов в автосалонах «могут заметно сократиться из-за ужесточения правил подтверждения доходов заемщиков», заявил на автомобильном форуме «Для тех, кто рулит» заместитель председателя правления Т-Банка Кирилл Григорьев. По его мнению, снижение произойдет «из-за ужесточения правил подтверждения доходов заемщиков». Как оценивают в Т-Банке, выдачи автокредитов в автосалонах могут сократиться на 40–60%.
Между тем рынок автокредитов в этом году демонстрирует устойчивый рост. По данным Frank RG, за девять месяцев 2026 года объем выдачи превысил 1,42 трлн руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов выросло почти на 6%, до 919 тыс. шт. Крупнейшими участниками рынка являются Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Совкомбанк и Альфа-банк. В частности, кредитный портфель Сбербанка по итогам девяти месяцев 2026 года достиг 851,2 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,5%, сообщил на прошедшем форуме первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. За этот же период ВТБ выдал более 94,7 тыс. автокредитов почти на 137 млрд руб. Рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% по объему. И как отмечали в банке, «драйвером продаж выступают новые автомобили».
При этом господин Григорьев отметил, что государство в будущем году может продолжить «обеление» кредитования, требуя подтверждать доходы клиентов исключительно через «Госуслуги». В частности, с 1 июля 2027 года планируется изменить регуляторные правила, согласно которым банки больше не смогут принимать справки с места работы для подтверждения доходов заемщиков. В текущей структуре автокредитования именно эти справки обеспечивают почти 90% всех подтвержденных доходов при выдаче кредитов на покупку машин в автосалонах. При этом, по словам господина Григорьева, клиенты пока недостаточно часто дают согласие на передачу данных через цифровой профиль, а полученная информация не позволяет банкам в полной мере оценить их платежеспособность.
Кроме того, в следующем году на рынок автокредитования будет давить сокращение финансирования льготных госпрограмм.