Выдачи кредитов в автосалонах могут сократиться в 2027 году

Между тем рынок автокредитов в этом году демонстрирует устойчивый рост. По данным Frank RG, за девять месяцев 2026 года объем выдачи превысил 1,42 трлн руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов выросло почти на 6%, до 919 тыс. шт. Крупнейшими участниками рынка являются Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Совкомбанк и Альфа-банк. В частности, кредитный портфель Сбербанка по итогам девяти месяцев 2026 года достиг 851,2 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,5%, сообщил на прошедшем форуме первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. За этот же период ВТБ выдал более 94,7 тыс. автокредитов почти на 137 млрд руб. Рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% по объему. И как отмечали в банке, «драйвером продаж выступают новые автомобили».