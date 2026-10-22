РФС ведет переговоры о товарищеском матче сборных России и США
Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с Федерацией футбола США возможность проведения товарищеской встречи национальных команд. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на полях форума «Россия — спортивная держава».
По словам господина Митрофанова, стороны неоднократно контактировали по вопросу организации матча, однако пока оценивать результаты переговоров преждевременно. При этом в РФС считают, что текущая обстановка способствует продвижению этой инициативы. Окончательные договоренности и подписание документов пока не состоялись.
Ранее спецпредставитель США по глобальным партнерствам Паоло Замполли в интервью ТАСС допустил проведение спортивных встреч между российскими и американскими командами. В числе возможных дисциплин он назвал футбол и хоккей.