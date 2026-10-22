РФС ведет переговоры о товарищеском матче сборных России и США

По словам господина Митрофанова, стороны неоднократно контактировали по вопросу организации матча, однако пока оценивать результаты переговоров преждевременно. При этом в РФС считают, что текущая обстановка способствует продвижению этой инициативы. Окончательные договоренности и подписание документов пока не состоялись.