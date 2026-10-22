Женщины вышли на улицы Польши с требованием доступа к легальным абортам
Женщины более чем в 20 городах Польши вышли на акции под лозунгом «Красная карточка за аборт» в знак протеста против отсутствия свободного и легального доступа к абортам. Об этом сообщают Gazeta Wyborcza и RMF.
Польша относится к числу стран в Европе, наиболее строго регулирующих аборты. По действующему законодательству аборт разрешен только в двух случаях: когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, а также когда она наступила в результате преступления — например, изнасилования или инцеста.
20 октября парламент страны принял два закона, призванных облегчить правила и декриминализировать прерывание беременности в определенных случаях. Однако правозащитники уверены, что консервативный президент страны Кароль Навроцкий откажется их подписывать.