Женщины вышли на улицы Польши с требованием доступа к легальным абортам

Польша относится к числу стран в Европе, наиболее строго регулирующих аборты. По действующему законодательству аборт разрешен только в двух случаях: когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, а также когда она наступила в результате преступления — например, изнасилования или инцеста.