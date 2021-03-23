Итоги правления Ивана Белозерцева

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный за взятки, отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. Как регион изменился за время его правления — в материале “Ъ”.

Иван Белозерцев руководил Пензенской областью с 25 мая 2015 года (до 21 сентября 2015 года — в статусе исполняющего обязанности главы региона) и до настоящего момента проработал пять лет, девять месяцев и двадцать шесть дней.

За время его правления население области сократилось на 5,2% — с 1,36 млн человек на 1 января 2015 года (35-е место среди субъектов РФ) до 1,29 млн на начало 2021-го (36-е место). Рождаемость снизилась на 32,1% — с 10,9 на 1 тыс. населения в 2014 году (78-е место) до 7,4 в 2020 году (82-е место). Смертность за тот же период увеличилась на 17,6% — с 14,8 (63-е место) на 1 тыс. населения до 17,4 (75-е место).

Уровень безработицы в регионе увеличился на 0,4 п. п.— с 4,6% в 2014 году (73-е место) до 5% в 2020 году (62-е). Среднемесячная зарплата выросла на 46,4% — с 22,4 тыс. руб. в 2014 году (57-е место) до 32,8 тыс. руб. в 2020 году (63-е). Средние пенсии за тот же период увеличились на 46,5% — с 9,9 тыс. руб. (68-е место) до 14,5 тыс. руб. (66-е).

Валовой региональный продукт вырос в 1,4 раза — с 300 млрд руб. в 2014 году до 432 млрд руб. в 2020 году (прогноз). Бюджет ранее был дефицитным — в 2014 году он был исполнен с дефицитом 903,4 млн руб. (доходы — 43,5 млрд руб., расходы — 44,4 млрд руб.). В 2021 году запланирован профицит в размере 1,2 млрд руб. (доходы — 57,4 млрд руб. и расходы — 56,2 млрд руб.). Индекс промышленного производства в 2014 году составлял 107,4%, в 2020 году — 107,3%.

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения увеличилось на 5,8%, с 990 в 2014 году до 1047 в 2020 году (в целом по России — 1399 на 100 тыс.).

Евгений Федуненко