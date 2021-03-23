Тренд на перезагрузку: новые продукты и форматы онлайн-обучения от Лабмедиа интересны всему миру

Все кабинеты для переговоров в офисе компании были заняты, поэтому с основателем и руководителем «Лабмедиа» Валерием Леонтьевым мы беседовали в корпоративном кафе: за столиками – cотрудники, в окне - зимний пейзаж, в воздухе – аромат хорошего кофе.

Основатель и руководитель Лабмедиа Валерий Леонтьев спрогнозировал рост рынка онлайн-обучения раньше других

Нечасто можно встретить компанию, в штате которой есть профессиональный бариста, а здесь - очаровательные София и Александра, и поэтому вкусный кофе. Тут еще много чего интересного: рисунки на стенах, специальная стена с миниатюрными портретами-визитками сотрудников, свой гимн и даже рок-группа.

1 апреля у «Лабмедиа» день рождения. Ей двадцать два года. Применительно к человеку возраст, когда до мечты рукой подать и любое дело по плечу. И этот дух молодости, легкости и внутренней силы несет в себе целый коллектив, где работают восемьдесят человек. А начиналось все так.

Во время учебы (в ЯГТУ) Валерий начал работать в Академии МУБиНТ. Спустя некоторое время принял участие в проекте внедрения электронного обучения в деятельность вуза и в рамках этого проекта изрядно поездил по европейским вузам, конференциям и компаниям, был в Германии, Англии, Италии, Финляндии. Это позволило приобрести необходимые знания и опыт.

Сегодня «Лабмедиа» - компания, где работают более восьмидесяти сотрудников, располагается в Ярославле. Среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные компании: Газпром, Росатом, Сибур, М.Видео – Эльдорадо, Комацу, ВТБ, Сбербанк и еще десятки других известных брендов.

Есть два направления деятельности. Первое – электронные курсы на заказ. К примеру, крупная торговая сеть постоянно обучает своих сотрудников. Это обновляемый процесс, потому что все постоянно меняется – продукты, технологии продаж, маркетинг. Для каждой должности – отдельные курсы и целые комплексы. Договор с «Лабмедиа» позволяет заказчику оптимизировать процесс обучения, переобучения и контроля знаний своих сотрудников – сделать его менее затратным и более эффективным.

Уровень сложности заказов разный. Одно дело – обучающий курс по новому продукту для продавцов сети, и совсем другое – моделирование ситуации развития целой отрасли в масштабе региона. Был такой заказ от Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Над ним специалисты компании работали восемь месяцев. В итоге разработали экономический симулятор по управлению стратегией развития региона в области культуры, который позволяет развить навыки стратегического управления регионом у госслужащих топ уровня.

Другое направление – готовые продукты. Специалисты «Лабмедиа» вместе с экспертами и психологами разработали авторские электронные курсы для Soft Skills по самым актуальным темам: стресс-менеджмент, мотивация, целеполагание, навыки публичных выступлений, курсы по управленческим и коммуникативным навыкам.

Курсы Hard Skills - по темам охраны труда, пожарной безопасности, антифишинга и других. Стандартные правила и требования изложены простым языком и снабжены кейсами для иллюстрации к темам.

В день открытых дверей «Лабмедиа» приглашает в свои стены гостей, которым интересно узнать о новых возможностях онлайн-обучения

Главный продукт «Лабмедиа» на сегодняшний день – игровая учебная платформа Box Battle. Разработчики уверены, что с помощью этого продукта любая компания сможет положительно влиять на мотивацию к электронному и традиционному обучению своих сотрудников. Спектр применения продукта поистине широк, однако «Лабмедиа» на данный момент проверяет 5 базовых гипотез: ускорение адаптации сотрудников, повышение эффективности прокачки soft skills - навыков, вовлечение в программы обучения компании, закрепление знаний о продуктах компании и повышение вовлеченности в корпоративные конференции.

До настоящего времени «Лабмедиа» сотрудничала только с крупными федеральными компаниями, но сейчас начала предлагать платформу Box Battle для небольших предприятий численностью от 300 человек. Их на рынке много, интерес к онлайн-обучению растет, в пандемию этот рост вообще оказался взрывным. Модный социальный тренд, когда учатся все от мала до велика, - это безграничные возможности для развития компании.

Теперь немного о Центре экспорта, благодаря которому мы оказались в «Лабмедиа». Как нам признался Валерий Леонтьев, он с осторожностью относится к «халяве» любого рода, предпочитая зарабатывать самостоятельно, но предложения о сотрудничестве от Центра экспорта он оценил.

Например, очень полезным оказалось участие в программе «Акселератор ФРИИ» (Фонд развития интернет-инициатив). Это дорогостоящий интенсивный курс для руководителей, который позволяет быстро и жестко «перетряхнуть», переформатировать бизнес, чтобы быть готовыми к участию в международных проектах. Программа включает в себя консалтинговую, образовательную, маркетинговую и юридическую поддержку, доступ к лучшим экспертам рынка – их здесь больше двухсот пятидесяти. За каждым участником закрепляется индивидуальный тренер, который доступен в круглосуточном режиме. На всех этапах программы участники получают помощь не только в развитии продукта и продаж, но также в выходе на стратегических заказчиков.

Два с половиной месяца работы руководителя и топ-менеджеров «Лабмедиа» в режиме «день-и-ночь», и в результате - огромный объем выполненной работы, необходимой для выхода на внешние рынки, прохождение всех этапов, включая реальные контакты-касания с потенциальными клиентами за рубежом. Это путь, на который при самостоятельном движении потребовались бы многие месяцы. Восемьдесят процентов стоимости участия в программе оплатил Центр экспорта.

Центр экспорта также организовал участие компании в международных мероприятиях - выставочно-демонстрационном шоу-руме в городе Нур-Султан и выставке «HR Expo 2019» в Москве, где «Лабмедиа» познакомила гостей со своими товарами и услугами, нашла партнеров из Казахстана и Белоруссии, с которыми были подписаны контракты на поставку готовых электронных курсов и виртуальных тренажеров. Центр экспорта в значительной степени профинансировал и создание сайта и ролика платформы Box Battle на иностранном языке. Все это конкретная и значимая помощь.

В какой-то момент наш собеседник вдруг прервал рассказ: «Смотрите! Там снегирь!». Мы повернулись к окну: в нескольких метрах от нас на голой ветке дерева сидел красавец с оранжево-красной грудкой. Такой живой и теплый момент в ходе беседы на серьезные темы. И все как-то сразу встало на свои места: здесь хорошо во всех смыслах, потому что здесь «на равных» лидогенерация и вкусный кофе, переговоры с клиентом и выступление основателя компании перед студентами градостроительного колледжа или педагогического университета, интервью для делового издания и снегирь за окном.