Экспортеры из Переславля

На каком этапе своей работы компания может задуматься о выходе на внешние рынки? У всякого ли предприятия среднего и малого бизнеса, которое создано в небольшом городе, есть экспортный потенциал, или есть такие, кому вообще не надо смотреть в эту сторону?

Ответы на эти вопросы мы получили в Центре экспорта Ярославской области, где нам посоветовали познакомиться с руководителями двух предприятий, которые вышли со своей продукцией на зарубежные рынки и открыли для себя возможности дальнейшего роста и развития своих бизнесов. Александр Казинец – основатель и руководитель компании «Каз Ком» и Анатолий Пинкин – основатель и руководитель компании «Шкура-Декор». Оба производства созданы и работают в Переславле-Залесском.

Александр Казинец сделал свою компанию «Каз Ком» перспективным экспортером, благодаря сотрудничеству с Центом экспорта Ярославской области.

Александр Михайлович Казинец впервые задумал и сам изготовил елочную мишуру тридцать лет назад. Тогда его вдохновила идея успешного производства мишуры в городе Кузнецке Пермского края. Продукция предприятия из Кузнецка обеспечивала огромную страну - СССР, а город рос и развивался, благодаря его работе. По образованию Александр Казинец - инженер-механик. Для создания нужного оборудования ему пришлось находить инженерные решения. Когда принял на производство работников, стал совершенствовать управленческие навыки. За тридцать лет предприятие «Каз Ком» прошло долгий путь, стало одним из ведущих поставщиков мишуры в России, справилось с несколькими кризисами и вышло на внешний рынок. Сейчас в компании работает пятьдесят человек. Кроме того, оно дает работу тем, кто может ее выполнять дома - фрилансерам.

Год назад Александр Михайлович по инициативе Центра экспорта побывал в составе делегации предпринимателей Ярославской области в Белоруссии. Он дал высокую оценку организации деловой поездки. Сотрудники Торгового представительства России тепло встретили гостей и сопровождали их, форматы встреч были комфортными, все соблюдали сроки и регламенты. В результате состоялось несколько результативных переговоров с потенциальными клиентами, с представителями крупных сетевых компаний, которым понравилась продукция переславского предприятия. По итогам бизнес-миссии был заключен первый для предприятия контракт на поставку продукции в Белоруссию. С этого времени прошел год, обе стороны остались довольны результатами сотрудничества и намерены его продолжать и расширять.

Несколько лет назад на вопрос о возможности сотрудничества с другими странами, Александр Михайлович отвечал отказом, поскольку у компании большой объем заказов на внутреннем рынке. С каждым годом растут объемы поставок крупнейшим торговым сетям в России.

Благодаря инициативам и поддержке Центра экспорта руководитель более внимательно изучил тему международного сотрудничества, увидел хорошие возможности для роста и развития компании и теперь сам рекомендует небольшим предприятиям не отказываться от идеи работы на внешних рынках, при этом рекомендует начинать с более близких и понятных партнеров – в Белоруссии, Казахстане.

Основатель и руководитель компании «Шкура-декор» Анатолий Пинкин рад, что продукция из Переславля нашла своих клиентов в Европе, США, в Северной Америке и Африке.

В том же Переславле-Залесском восемь лет назад Анатолий Пинкин создал небольшое производство по изготовлению товаров для дома из натурального меха, преимущественно ковров. Сырьем были шкуры овец, коз, коров и северных оленей, отсюда и название предприятия - «Шкура-Декор».

По мере развития бизнеса ассортимент продукции становился все сложнее и разнообразнее. Водителям автомобилей пришлись по душе меховые оплетки на руль, а владельцам машин, сиденья которых обтянуты кожей, потребовались меховые накидки. Таким образом, производство автомобильных аксессуаров стало одним из наиболее перспективных направлений.

В ходе живых контактов с потребителями Анатолий Пинкин выяснил, что изделия с использованием натурального меха нужны для конного спорта. Они используются для изготовления седла, подпруги на уздечку и подпруги для конкура. «Шкура-Декор» наладила производство таких изделий, потребители остались довольны, направление получило развитие, объемы продолжают расти.

В начале своей работы «Шкура-Декор» были ориентированы преимущественно на оптовых потребителей, работа с индивидуальными заказчиками, причем со всего света, стала возможной, когда предприятие вышло со своими товарами на популярные мировые торговые площадки.

В ходе этой работы «Шкура-Декор» получила поддержку Центра экспорта Ярославской области. У специалистов Центра экспорта высокая квалификация в вопросах организации торговли на международных площадках и большой опыт, они знают особенности и возможности международных маркетплейсов. Этими знаниями и опытом они делятся со своими клиентами – предприятиями малого и среднего бизнеса, которые хотят выйти на внешние рынки. Задача Центра экспорта – помочь клиенту грамотно и оперативно использовать этот канал продаж, получать от своей активности отдачу.

Сегодня продукция компании «Шкура-Декор» продается через международные площадки eBay, Etsy, в разные страны – США, Австрию, Англию, Испанию, Францию. Были даже поставки в Африку и Южную Америку, но экспорт в эти страны решено пока отложить по причине пандемии и сложных условий доставки.

Центр экспорта оказал содействие компании в создании сайта на английском языке, помогает с экспертизой международных контрактов. Дальнейшее развитие своего предприятия Анатолий Пинкин видит в развитии еще одного направления – медицина. Есть большой спрос на пояса и матрасы из натурального меха, но есть и проблемы, связанные с недостаточным количеством и качеством сырья для этого направления.

Сегодняшний коллектив «Шкура-Декор» - это швейное производство, где работает двенадцать человек, предприятие с хорошей динамикой роста и развития, продукция которого интересна миру.

Успехи клиентов и партнеров во внешнеэкономической деятельности – радость и гордость Центра экспорта Ярославской области. Цель его работы – помогать бизнесу в открытии новых горизонтов, быстрее и эффективнее использовать свои возможности, расширять сферы деятельности, получать от экспорта своей продукции больше доходов, становиться менее уязвимыми и более сильными.