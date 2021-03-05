Вектор на успех: ярославский след в глобальных трендах индустрии моды и красоты

Идея Центра экспорта Ярославской области была в том, чтобы мы рассказали об успешном выходе на зарубежные рынки предприятий малого и среднего бизнеса нашего региона, а приближение весеннего женского праздника подсказало тему – это будет индустрия моды и красоты.

Сегодня у нас три истории: Ольга Костерина представляет свой бренд дизайнерской одежды, Алена Коваль – ювелирный бренд «OMUT», Екатерина и Андрей Термиш – аэрографию в маникюре с использованием материалов собственного производства Termish.

Разговор с дизайнером Ольгой Костериной мы начали в цехе, где работницы сидели за швейными машинками, а сама основатель бизнеса стояла у гладильной доски с горячим утюгом в руке.

К мечте стать дизайнером одежды хрупкая девушка шла с той отвагой, перед которой обстоятельства вынуждены отступать. Высшее образование она получила в Ярославле, а потом рискнула уехать учиться в Барселону. За три года она получила практические навыки в области дизайна моды и знания в разных областях – истории моды, искусства, кино. «Вот вам список из пятидесяти культовых фильмов. Смотрите!» - такой была рекомендация преподавателей будущим законодателям моды.

Свои первые дизайнерские идеи Ольга воплощала в жизнь, пригласив к сотрудничеству одного специалиста. Этот профессиональный союз стал основой команды, в которой сегодня десять человек. У бизнеса два направления: Ольга Костерина развивает собственный бренд, а ее швейный цех выполняет заказы российских и зарубежных дизайнеров. Заказчики довольны качеством работы этой молодой команды, а Ольга рада тому, что выбрала это направление. Здесь не ателье, которое шьет одежду для индивидуальных заказчиков, а именно производство, которое получает эскизы от дизайнеров и в ходе работы над ними решает сложные творческие задачи. Так растет профессионализм команды и репутация дизайнера в профессиональном сообществе.

Алена Коваль тоже пришла на интервью в швейный цех. С Ольгой Костериной они давно дружат и сотрудничают. По образованию Алена архитектор, но когда стало сложно совмещать работу с материнством, нашла для себя другой вид деятельности – создала небольшой интернет-магазин ювелирных изделий. В творчестве дизайнера из Вологды Насти Климовой она увидела потенциал для создания ювелирного бренда: интересные пластические решения, оригинальный стиль, мотивы вологодской архитектуры и кружевоплетения в изделиях из серебра. Их союз оказался удачным. Настя Климова занимается творчеством, Алена погрузилась в бизнес: исследование трендов, поиск деловых контактов в профессиональной среде, производство, маркетинг, выставки, заказы, дедлайны.

Осенью 2019 года на неделе моды в Париже в составе fashion - миссии от Центра экспорта дизайнер одежды Ольга Костерина представляла свой бренд, Алена Коваль – ювелирный бренд OMUT вместе с дизайнером Настей Климовой. Старт оказался успешным – их заметили, они получили не только одобрение в профессиональной среде, но и предложения о сотрудничестве. Так у Ольги появился партнер из Японии, а одно из платьев ее коллекции было закуплено для Леди Гага. Новые партнеры появились и у ювелирного бренда «ОMUT».

О сотрудничестве с Центром экспорта Ярославской области Ольга Костерина и Алена Коваль говорят с благодарностью и теплотой. Участие региональных компаний в международном мероприятии – это дорогое и рискованное дело. Поддержка Центра экспорта вдохновила ярославских дизайнеров на это. Финансирование проекта со стороны Центра экспорта стало реальной помощью, все остались довольны результатами: в Ярославской области увеличилось число резидентов-экспортеров, а два бизнеса вышли на новый уровень.

Olya Kosterina. Новый бренд мира моды очаровал Париж.

Алена Коваль благодарна центру и за грамотно составленный и переведенный на английский язык договор о сотрудничестве с иностранными партнерами. Сейчас оба бизнеса не просто развиваются, а готовятся к масштабному событию: в канун женского праздника они открывают свой первый шоу-рум в Москве. Там будет одежда от Ольги Костериной и ювелирные украшения бренда «ОMUT».

Екатерина Термиш когда-то выбрала себе любимую профессию – парикмахер, затем освоила еще несколько специальностей в сфере красоты. Несколько лет назад она оказалась в числе пионеров, которые открыли возможности аэрографии, и теперь она - тренер, основатель конкурсной аэрографии в nail-индустрии, международный судья, автор и разработчик программ обучения в области ногтевого сервиса, преподаватель, спикер в одиннадцати странах мира, многократный обладатель звания «Лучший тренер».

Новая технология создания красивых ногтей адресована специалистам nail-индустрии. Даже те из них, кто не любит и не умеет рисовать, изучив аэрографию и работу с трафаретами, выполняют сложные композиции.

Когда Екатерина и Андрей Термиш увидели на билборде рекламу Центра экспорта Ярославской области, то просто пришли туда, чтобы познакомиться, а в итоге нашли ответы на многие вопросы, связанные с выходом бизнеса на международные рынки.

Центр экспорта обеспечил регистрацию товарного знака Termish в соответствии с Мадридской системой регистрации товарных знаков. Благодаря этому бренд получил правовую охрану в иностранных государствах: Германии, Испании, Франции, Греции, Израиле, Италии, Болгарии, Польши, Португалии, Швеции, Турции, Украины, Белоруссии, Казахстана. А для расширения бизнеса в интернет среде Центр экспорта помог зарегистрировать сайт с EU-доменным именем и способствовал регистрации компании Termish на электронных торговых площадках.

Аэрография и продукция Termish пришла уже в пятнадцать стран

Сегодня онлайн-курсы по аэрографии и маникюру, которые придумали основатели компании Termish, работают в пятнадцати странах. Команда Termish – неоднократный победитель общероссийских и мировых конкурсов. В ближайших планах Андрея и Екатерины – открыть в Ярославле свое пространство, куда клиенты придут за оригинальным оформлением ногтей и атмосферой красоты.

В Ярославском центре экспорта говорят о своих клиентах как о партнерах и друзьях – помогают, заботятся, радуются успехам. Предприниматели отвечают взаимностью. Центр экспорта – это индивидуальный подход, когда с тобой «всегда на связи», когда в поиске ответов на любые вопросы и вызовы у них есть квалифицированные помощники.