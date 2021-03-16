Вектор на успех

Может ли небольшой городской бизнеc выйти на мировой уровень? Не крупная компания с долгой историей, а такая, что была создана с нуля несколько лет назад? Ответ на этот вопрос мы нашли в Центре экспорта Ярославской области. Четыре истории. Разные сферы деятельности и разные люди, которые создали компании и рискнули выйти со своей продукцией и услугами за пределы страны, а в Центре экспорта Ярославской области получили и продолжают получать необходимую им поддержку.

Когда мы отправились в компанию «Пивоварня «План Б», чтобы посмотреть, как изготавливают крафтовое пиво, то увидели не «домашнее» производство, а просторный цех с большим количеством оборудования, склад готовой продукции, персонал в специализированной одежде – словом, завод. Из «домашнего» был только аромат солода, хотя здесь бывают и куда более экзотичные растительные ароматы, которые используют при приготовлении разных сортов пива.

Все началось с идеи сварить пиво с новым вкусом для себя и для друзей, похожее на то, что попробовали в Европе. Потом это стало бизнесом. В течение последних лет потребители распробовали и полюбили крафтовое пиво, так что вместе с рынком растет и бизнес пивоварни. Сегодня здесь выпускают до 50 тонн пива в месяц, его продают в России – от Москвы до Владивостока и за рубежом.

Центр экспорта Ярославской области помог компании в создании сайта на английском языке, оплатив значительную часть расходов, содействовал регистрации местной пивоварни на одной из самых известных международных торговых площадок - Europages. Центр экспорта и в дальнейшем готов содействовать развитию компании: поддерживать участие бизнеса в выставках, продвигать на маркетплейсах.

Продукцию Пивоварни «План Б» распробовали потребители в России и Европе.

Вначале Александр Петров хотел заняться изготовлением качественных кроссовок, но в ходе его знакомства с технологией идея трансформировалась. Если качественно почистить и обновить любимые кроссовки, им можно дать вторую жизнь. А еще так можно сделать с другой обувью, изделиями из кожи, дорогими брендовыми вещами.

Так родилась химчистка обуви «Два брата». Для покупки дорогостоящего оборудования и освоения технологии, которой в России не было, потребовались средства и время. Александр Петров нашел партнера и рискнул. За четыре года в его бизнесе изменилось все – от партнера до технологии чистки изделий и самой бизнес-модели. К началу 2021 года химчистка обуви «Два брата» продала 14 франшиз в России и за рубежом, а родиной бренда остается Ярославль.

Александра Петрова радует заинтересованность государства в том, чтобы молодые компании становились экспортерами. Центр экспорта предложил компании «Два брата» содействие в части регистрации торговой марки в Казахстане. И это только начало сотрудничества.

За четыре года работы основатель и руководитель химчистки обуви «Два брата» Александр Петров смог так преобразить и отладить бизнес-процесс, что продал 14 франшиз.

Однажды Евгений Кондратьев держал в руках потрепанный ошейник своей собаки и думал о том, что хорошо бы сделать ей подарок. Нашел нужного качества кожу, подобрал инструменты, узнал порядок действий и - все получилось. Другим изделием стал кошелек, который понравился другу. Пришлось сделать еще один. Так началась история бренда «Folds».

Истории со словом «однажды» всегда немного похожи на сказку. Пусть так оно и будет, хотя создатель бренда не сразу нашел свою бизнес-идею. Сейчас у фирмы свой интернет-магазин, постоянные заказчики и партнеры в России и за рубежом. Для изготовления ремней, обложек для органайзеров, кошельков и сумок он использует кожу особой выделки, которую делают маленькие семейные предприятия в Тоскане, а здесь, в Ярославле, вся работа выполняется вручную.

Евгений Кондратьев - человек-оркестр, который может все – от изготовления эскиза нового изделия до профессиональной фотосъемки. Он обучил работе с кожей еще двух человек. Объем заказов на эксклюзивные изделия растет, небольшое помещение становится тесным, так что в перспективе – переезд.

Сотрудничество с Центром экспорта Ярославской области открыло новые возможности: компания «Folds» получила помощь в регистрации магазина на международной торговой площадке «Etsy». Продукция компании сейчас продается в европейских странах и США, и география поставок постоянно расширяется. Впереди – участие в международных выставках, расширение партнерских связей, юридическая помощь и консалтинг в сотрудничестве с Центром экспорта Ярославской области.

Объемы работы и масштаб компании «Folds» растет, так что в ближайшей перспективе – переезд в более просторное помещение.

Архитектурное бюро Kremnevatelier вначале выполняло заказы на дизайн интерьеров. С годами уровень сложности заказов становился выше, а направлений деятельности больше. Сейчас в перечне реализованных проектов компании есть интерьеры жилых помещений и спортивных клубов, реконструкция производственного комплекса (бывшего хлопкового склада) и открытие пространства Textil на территории фабрики «Красный Перекоп», часовня в Ростове Великом, проекты жилых домов и вилла Lancaster (Шри-Ланка). Для этой виллы специалисты «Kremnevatelier» спроектировали все – от эскиза здания до ручки на двери в душевую.

Для основателя и руководителя бюро Андрея Кремнёва логика развития бизнеса естественна: творческий потенциал компании растет, когда она решает новые сложные задачи.

Комплекс «Lancavatara» в Шри-Ланка - призер Независимого национального архитектурного конкурса «Золотая капитель» в 2020 году, а проект социокультурной площадки «Textil» - победитель в номинации «Лучший проект общественного пространства» на Международном архитектурно-дизайнерском конкурс «Золотой Трезини».

Сегодня творческий коллектив «Kremnevatelier» создает проекты, которые воспитывают вкус заказчиков, формирует новые тренды: это гармоничная архитектура и пространство, которое учитывает ландшафт и дух места, сохранение и ревитализация исторических зданий и территорий, использование местных традиционных строительных технологий, стыковка внутреннего и внешнего пространства, работа с естественным светом и натуральными материалами.

В прошлом году благодаря поддержке Центра экспорта компания «Kremnevatelier» приняла участие в самом масштабном ежегодном профессиональном мероприятии - международной выставке архитектуры и дизайна «АрхМосква», где получила Диплом участника специального проекта «АРХИТУКТУРА NEXT», а этим летом она готовится привезти на выставку «АрхМосква» концепцию преобразования общественной территории в Угличе.

Центр экспорта вновь готов взять на себя часть расходов, чтобы помочь одной из самых ярких творческих команд – поддержать в активном поиске новых партнеров за рубежом, стимулировать дальнейшее участие в международных проектах.

Архитектурное бюро «Kremnevatelier» - одна из самых ярких творческих команд нашего региона.

Главное направление деятельности Центра экспорта Ярославской области – содействовать выходу на международные рынки предприятий несырьевых отраслей экономики. Небольшие бизнесы, которые развиваются в городе, могут расширить свои горизонты, придя в Центр экспорта.

Мир открыт для новых идей и людей, продуктов и услуг, он откликается на наш интерес к нему.