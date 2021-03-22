Мурашко: около 30 млн россиян будут привиты до 15 июня

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до 15 июня в России привьют от коронавируса около 30 млн человек. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 6,3 млн россиян, что составляет 4,35% населения страны. Президент Владимир Путин ранее сегодня, 22 марта, сказал о необходимости наращивать темпы вакцинации.

«Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V" и дополнительные поставки будут еще "ЭпиВакКороны". Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек (будут вакцинированы.— “Ъ”), будут до конца мая поставлены дозы, и привиты они (30 млн человек.— “Ъ”) будут где-то ориентировочно до 15 июня»,— сказал министр во время рабочей поездки в Ярославль (цитата по ТАСС).

Владимир Путин заявил, что от вакцинации зависит перспектива отмены связанных с пандемией ограничений. Он сказал, что вакцинация должна быть максимально доступной и удобной для россиян, а также рассказал о планах привиться завтра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент привьется одной из российских вакцин от коронавируса.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. Вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года. В середине января 2021 года стартовала массовая вакцинация.

Об эффективности разных вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».