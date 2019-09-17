Электромобили просятся на выделенные полосы

Национальная технологическая инициатива «Автонет» предложила допустить электромобили на выделенные автобусные полосы. В организации считают, что это необходимо для стимулирования продаж нового вида транспорта. Столичные власти инициативу не поддержали. Ряд европейских стран постепенно отказываются от льгот для владельцев электроавтомобилей, отмечают эксперты, а мировые продажи такой техники падают.

«Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей,— заявили ''РИА Новости'' в рабочей группе НТИ ''Автонет''.— Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта».

Конкретного законопроекта на этот счет нет, пояснили “Ъ” в пресс-службе «Автонет».

«Пока идет лишь дискуссия, но нашу инициативу уже концептуально поддержали в Минпромторге»,— уточнили в организации. Если идея будет поддержана, то, скорее всего, сначала в двух пилотных регионах проведут пилотный эксперимент по допуску на выделенки электромобилей, затем практика будет распространена на всю Россию. В «Автонете» рассчитывают, что это может произойти уже в 2020 году.

Напомним, НТИ «Автонет» учреждена правительством по поручению президента и представляет собой государственный план до 2035 года по развитию рынка электромобилей и беспилотных авто. Рабочая группа «Автонета» регулярно выступает с разного рода инициативами. В апреле 2019 года НТИ предложила ввести платные перекрестки, в августе — сделать бесплатным проезд для электромобилей по платным участкам. Ни одна из инициатив на практике так и не была реализована.

Что касается выделенных полос, то на данный момент по ним могут ездить автобусы и такси. Общественные организации и депутаты Госдумы неоднократно пытались добиться изменения работы выделенок — допустить туда мотоциклистов, разрешить машинам выезжать по ночам, но все эти идеи столичный департамент транспорт отвергал. Новую инициативу НТИ «Автонет» в ведомстве также не поддержали. «По выделенной полосе должны ездить профессиональные водители, к которым предъявляются особые требования в области безопасности движения,— заявили “Ъ” в пресс-службе департамента.— Автобусы и машины, в свою очередь, проходят ежедневный технический контроль».

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2019 года в России было зарегистрировано почти 4 тыс. электромобилей.

Самые популярные модели — Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, Tesla Model S. По данным «Автостата», с января по август 2019 года продажи электромашин в РФ выросли в 2,5 раза. При этом официально в России продаются только две модели- Renault Twizzy и Jaguar I-Pace, в ближайшее время, по данным “Ъ”, на российский рынок официально выйдет еще Audi e-tron. Что касается мировых продаж такого вида транспорта, то в начале сентября они просели на 14%, сообщает «Интерфакс».

В Москве электромобилей мало, и если их пустить на выделенки, то на безопасности движения и заторах это сильно не отразится, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Другой вопрос, что столичные полосы и так загружены,— отмечает он.— Организация движения на выделенках не всегда идеальна, не хватает карманов у остановок. Когда в таких местах останавливается автобус, то вслед за ним встают все, кто ехал следом». Поэтому для потенциального покупателя электромобиля, считает господин Шкуматов, возможность ездить по выделенной полосе не станет серьезным аргументом. Эксперт говорит, что НТИ «Автонет» пытается скопировать опыт льгот Осло, где для владельцев электротранспорта сначала также ввели разного рода льготы, включая доступ на выделенную полосу, но теперь власти постепенно от них отказываются. «Интерфакс» уже сообщал о планах норвежских властей постепенно снизить привилегии для владельцев автомобилей на альтернативных источниках энергии. «Многие зарубежные экологи и эксперты уже говорят о том, что на самом деле экологичность электромобилей преувеличена, если рассматривать их полный жизненный цикл,— считает Петр Шкуматов.— При производстве аккумулятора, к примеру, в воздух выбрасывается значительно больше С02, чем при производстве обычной машины».

Напомним, в 2017 году президент Владимир Путин заявил, что автомобили на газовом топливе более экологичны, чем электромобили. «Для того чтобы подключиться к электрической сети и запитать батарею, аккумулятор, нужно выработать эту электроэнергию, а для этого нужен первичный источник,— пояснял он.— Сегодня в мире таким первичным источником номер один является даже не нефть, а уголь».

Иван Буранов