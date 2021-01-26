«Соллерс Форд» нашел деньги на дизель

«Соллерс Форд» закрыл сделку по приобретению площадки у американского Ford и привлек кредит в размере 1,1 млрд руб. на организацию производства дизельных двигателей для легкового коммерческого Ford Transit на ней. Компания уже получила как площадку, так и оборудование, вероятно, для выпуска 2,2-литрового турбодизеля, которым уже оснащается модель. До перезапуска в 2023 году будет происходить модернизация завода. При этом мощности площадки сильно избыточны, и «Соллерс» уже обсуждает выполнение мехобработки или сборки для других производителей.

«Соллерс Форд» привлек в SberCIB инвесткредит в размере 1,14 млрд руб. на организацию серийного производства дизельных двигателей для легких коммерческих автомобилей Ford Transit, сообщили “Ъ” в компании. Средства банка направлены на выкуп уже имеющихся производственных активов завода двигателей в Елабуге у Ford Motor Company.

Речь идет о площадке, которая выпускала бензиновые двигатели 1,6 л для легковых машин Ford, остановленной в 2019 году в ходе реструктуризации бизнеса СП Ford Sollers в РФ. Сделка по ее выкупу закрыта.

В 2015 году инвестиции в проект составляли $275 млн, в компании не комментируют стоимость сделки. Ее сумма должна быть намного меньше — несколько десятков миллионов долларов, ажиотажного спроса на площадку нет, при этом ее простой приносил убытки, полагает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». То есть идея передать площадку за какие-то средства другому собственнику в любом случае более выгодна. Кроме того, Ford остается ее собственником через СП, хотя оно и контролируется «Соллерсом», а также, вероятно, получит роялти за использование интеллектуальных прав на двигатель, добавляет эксперт.

За Ford Motor Company до сих пор остаются две недействующие площадки по производству автомобилей (в Набережных Челнах и Всеволожске). Их имущество распродавалось на аукционах, в отличие от станков для производства двигателей. На их перепрограммирование пойдет ранее привлеченный заем в ФРП в размере 500 млн руб. Сейчас СП «Соллерс Форд» выпускает только LCV, причем в непосредственной близости от этой площадки, также в Елабуге. О том, что завод будет перезапущен, стало известно в октябре 2020 года.

Дизельные двигатели для LCV пока не производит ни одна компания в РФ.

В стратегических документах постоянно указывалось на необходимость их локализации. В последний раз она обсуждалась в рамках проекта программы АК-2025, которая должна была защитить автопром от влияния санкций: планировался запуск производства дизельного двигателя объемом до 3 л, на что хотели направить 2,5 млрд руб. из бюджета и 450 млн руб. из внебюджетных источников, но это так и не согласовали.

Ford Transit сегодня оснащается турбодизелем 2,2 л. Считается, что самый ходовой размер среди таких двигателей — около 2 л. Такой же мотор может получить и «Русский "Прадо"», проект которого недавно был заморожен. В «Соллерс Форде» не комментируют перспективы установки двигателя на продукцию УАЗа и других партнеров «Соллерса». В «Соллерсе» “Ъ” лишь сказали, что готовы осуществлять мехобработку и производство двигателей и для других автопроизводителей на этом заводе, так как возможности оборудования это позволяют. «Сейчас ведем переговоры»,— заключили в компании.

Владимир Беспалов говорит, что само наличие мощностей не дает значительных преференций в отсутствие у кого-либо из производителей собственных компетенций. В ГАЗе, который традиционно был заинтересован в локализации дизельного двигателя для LCV, уже интегрировали в модели дизель VW. Источники “Ъ” сомневаются, что ГАЗ будет заинтересован в использовании мощностей «Соллерса». Дизельные двигатели локализует и PSA — вероятно, речь идет о 1,6-литровом дизеле для «каблучков». Источники “Ъ” отмечают, что концерн теоретически может отдать на аутсорсинг мехобработку. Другой собеседник говорит, что переговоры на разной стадии идут с компаниями, которые заинтересованы в локализации новых двигателей любой размерности. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting также отмечает экспортный потенциал проекта при достаточном уровне локализации и благоприятной конъюнктуре (прежде всего дешевые валюта и рабочая сила).

Ольга Никитина