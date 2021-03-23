Энтони Блинкен жмет на газ

Госсекретарь США Энтони Блинкен начинает визит в Брюссель, главным событием которого станет открывающаяся 23 марта встреча глав МИДов стран НАТО. В преддверии ежегодного саммита альянса США демонстрируют решимость «восстановить и активизировать» связи с союзниками на основе программы «НАТО-2030», в которой Россия будет названа «главной военной угрозой». Впрочем, первую европейскую миссию нового главы Госдепартамента осложняет разгорающийся с новой силой спор по «Северному потоку-2». В ответ на предупреждение Энтони Блинкена о том, что участвующие в проекте компании рискуют подпасть под санкции, правительство ФРГ предостерегло от шагов, подорвавших отношения с Берлином при предыдущем президенте США Дональде Трампе.

Программа первого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель, который продлится до 25 марта, предельно насыщена. В ходе больших смотрин в дипломатической столице «коллективного Запада», где находятся штаб-квартиры ЕС и НАТО, господин Блинкен встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Вместе с последним он примет участие в открывающейся во вторник встрече глав МИДов стран—членов альянса.

В Брюсселе у нового госсекретаря США пройдет и ряд двусторонних встреч с главами дипломатических ведомств ведущих европейских стран, среди которых особый интерес вызывают переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

После вступления в должность госсекретарь Блинкен не раз дистанционно общался со своими европейскими коллегами. Так, в конце февраля по приглашению Жозепа Борреля в формате видеоконференции он присоединился к заседанию глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, отметив «приверженность США исправлению, оживлению и переводу на новый уровень отношений США и ЕС».

Тем не менее, учитывая сложность и деликатность многих проблем в далеко не безоблачных отношениях трансатлантических союзников, многое будет зависеть от личной химии и возможностей откровенного разговора с глазу на глаз.

Весьма амбициозные цели новая администрация США ставит и в отношениях с союзниками по НАТО. В ходе встречи с главами МИДов стран НАТО Энтони Блинкен продолжит ту работу, которую месяц назад начал новый министр обороны США Ллойд Остин, в формате видеоконференции обсудивший с коллегами по альянсу новую стратегическую программу «НАТО-2030».

В Брюсселе и Вашингтоне дают понять: принятая на саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 года предыдущая стратегия альянса, в которой Москва была названа стратегическим партнером НАТО, морально устарела. В новой концепции впервые после окончания холодной войны Россия вместе с Китаем будет причислена к «главным военным угрозам».

Как ожидается, прошедшая последнюю обкатку на встрече глав МИДов программа «НАТО-2030» будет принята на саммите альянса, который состоится в 2021 году (точная дата и формат пока не определены).

«Мы будем уделять главное внимание укреплению потенциала альянса по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам»,— назвал ключевые цели миссии Энтони Блинкена в Брюсселе и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. По его словам, США будут также требовать, чтобы альянс занимался проблемами «кампаний дезинформации» и «коррупции, используемой в качестве оружия», и сохранил «политику открытых дверей» для новых членов.

В качестве практических шагов для реализации новой стратегии США призывают союзников увеличить ассигнования на военную активность, в том числе на восточном фланге, проводить «ежегодную оценку уязвимости инфраструктуры стран НАТО» и «сохранять технологическое превосходство» альянса.

Решение последней задачи предполагает масштабные инвестиции в создание новых видов вооружений, что должно повысить оперативную совместимость вооруженных сил членов альянса и активизировать их сотрудничество с США в инновационной сфере.

Впрочем, называя отношения с Россией «вызовом» и демонстрируя решимость усилить давление на союзников, в Госдепартаменте США призывают избежать лобового столкновения с Москвой, чреватого непредсказуемыми последствиями. «Наша цель, как ясно сигнализировали президент (Джо Байден.— “Ъ”) и госсекретарь, заключается в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. И в тех областях, в которых имеются возможности действовать конструктивно, и это отвечает нашим интересам, мы так и будем действовать»,— пояснил Филип Рикер.

Впрочем, несмотря на сигналы о том, что в отношениях с европейскими союзниками новая администрация США намерена сделать ставку на восстановление единства и коллективные решения, которые не устраивали Дональда Трампа, решить эту задачу будет весьма непросто.

Первые месяцы пребывания у власти новой команды в Белом доме показывают: в отношениях с союзниками она во многом движется по инерции, заданной президентом Трампом.

Подтверждением этого стало непрекращающееся давление на Германию с целью заставить ее отказаться от проекта газопровода «Северный поток-2». Напомним, что в прошлый четверг госсекретарь Блинкен вновь потребовал от всех компаний, участвующих в реализации проекта, прекратить работу, пригрозив им американскими экстерриториальными санкциями.

В ответ концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте, выступили с заявлениями в поддержку газопровода. Компания OMV отметила экономический характер проекта и заявила о важности газопровода для безопасности энергетических поставок и сохранения конкурентоспособности Европы. В свою очередь, пресс-служба Uniper выразила убежденность, что газопровод достроят.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, эта крайне болезненная для Вашингтона и Берлина тема станет предметом запланированной в Брюсселе первой личной встречи Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Как заявил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в Берлине отступать не намерены и будут дальше «отвергать экстерриториальные санкции, которыми угрожает и которые вводят США в связи с "Северным потоком-2"». Кроме того, комментируя отношения с Россией в связи с интервью президента Байдена телеканалу ABC, представитель германского правительства сделал заявление, по тону несколько отличающееся от жесткой риторики руководства США и НАТО: «Президент (Владимир.— “Ъ”) Путин — президент страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах. Эти темы, конечно, мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность во взаимодействии с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах. Это отличает отношения правительств ФРГ и России».

Сергей Строкань