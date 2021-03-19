Инвестиции на Украину принесет «потоком»

Германия видит в Украине важного торгового партнера и перспективную страну для инвестиций. В этом заверила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в пятницу на двустороннем бизнес-форуме с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Заявление прозвучало на фоне информации о том, что Германия якобы предлагает США своеобразную сделку: Берлин готов усилить поддержку Украины с тем, чтобы Вашингтон дал возможность достроить газопровод «Северный поток-2» без дополнительных санкций. Власти США тем временем идти на уступки не собираются, а, наоборот, готовят новые санкции в отношении причастных к проекту.

В пятницу в Берлине прошел 4-й германо-украинский бизнес-форум. Участие в нем — правда, в дистанционном формате — приняла и канцлер Ангела Меркель. Открывая встречу, она начала не с экономики, а с политики, напомнив, что Германия — один из ближайших партнеров Украины, которые «решительно и недвусмысленно» встали на сторону Киева после «аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины». Перечисляя различные направления, по которым ФРГ поддерживает Украину, она привела в пример своего визави — прибывшего в Берлин украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства Украины, по словам госпожи Меркель, ранее участвовал в одной из германских программ повышения квалификации для управленцев.

Сегодня Берлин, продолжала госпожа Меркель, заинтересован в сотрудничестве с Украиной по таким направлениям, как машиностроение, авиастроение, сельское хозяйство и IT-отрасль.

Эту мысль в пятницу не раз подхватывали и другие спикеры, напоминая, что в IT-сфере на Украине трудится порядка 200 тыс. человек, и их число будет увеличиваться. «Близость Украины делает ее важным торговым партнером и интересным направлением для инвестиций»,— отметила канцлер.

Однако одними похвалами она не обошлась. Политик напомнила, что Украине было бы хорошо реализовать долгосрочные и устойчивые реформы, бороться с коррупцией, совершенствовать судебную систему. Вместо обещаний инвестировать в украинскую экономику в ее речи куда отчетливее звучало пожелание, чтобы инвестиции делала украинская сторона. «Это долгая дорога, требующая усилий,— напомнила канцлер, обобщая пассаж о необходимости реформ.— Но это инвестиции в будущее экономики, политики и гражданского общества».

В целом форум, обозначенный как двусторонний, имел отчетливую одностороннюю направленность: об инвестициях Киева в экономику ФРГ никто не говорил. А вот украинская сторона стремилась показать, как успешно развивается страна и насколько приятно и выгодно инвестировать в республику. Участники также мечтательно говорили о возможностях выхода на европейский рынок, заверяя в готовности «быстро учиться», и призывали Берлин выступить «адвокатом Украины в Европе».

Немецкие участники несколько осторожнее рассуждали о перспективах и гарантиях, признаваясь, например: отдельные законодательные инициативы Киева иногда «вызывают недоумение», а из 2 тыс. работающих с Украиной немецких компаний большинство ориентированы на местный рынок.

«Германия — адвокат Украины с точки зрения политики, но с точки зрения экономики — нет. Не будет Германия нести убытки из-за Украины, это нереально,— пояснил “Ъ” президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.— До 2008 года — в условиях такой же судебной системы и при всей политической нестабильности — европейские инвесторы массово скупали на Украине банки. Они не боялись вкладывать деньги. Вопрос в том, что сейчас может предложить Украина? Для металлургии, нефтепереработки, химии нет сырья. Перспективные сферы — это энергетика, логистика и, возможно, кооперация в машиностроении».

Отметим, что как раз накануне бизнес-форума газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила: Германия предлагает США своеобразную сделку. Берлин якобы готов усилить поддержку Украины с тем, чтобы Америка дала возможность без дополнительных санкций достроить газопровод «Северный поток-2», то есть завершить проект, резко против которого выступают и Киев, и Вашингтон. В свою очередь, в американских СМИ появилось сообщение со ссылкой на источники в Госдепартаменте США, которые отрицают факт ведения подобных переговоров с немецкой стороной. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на «трех человек, знакомых с вопросом» сообщило: администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных санкций для противодействия строительству газопровода.

В МИД ФРГ от комментирования опубликованной в Handelsblatt информации отказались. Официальная позиция Берлина остается неизменной: «Северный поток-2» — это дело бизнеса, а не государства; тем более что если Германия остановит проект, то за этим последуют иски о компенсации ущерба в международных судах. «Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят Соединенные Штаты, мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это»,— сказал в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По информации той же газеты Handelsblatt, судьба «Северного потока-2» станет одной из тем для обсуждения главы МИД ФРГ Хайко Мааса и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые встретятся на полях министерской встречи НАТО 23–24 марта.

Галина Дудина, Марина Коваленко