Россия и США отходят от края паузы

Скандал между Москвой и Вашингтоном, вызванный интервью Джо Байдена телеканалу АВС, уступил место попыткам вернуться к взаимодействию. Прилетевший в Москву для консультаций посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил: «Россия заинтересована в отношениях с США, насколько США сами в этом заинтересованы». В свою очередь, Джо Байден не отверг предложение Владимира Путина провести прямой разговор, сообщив, что «в определенный момент» поговорит и встретится с ним. А Госдеп заявил, что США заинтересованы в «предсказуемых и стабильных отношениях с Россией» и «готовы конструктивно взаимодействовать» с ней, когда это отвечает их интересам.

После того как вызвавший беспрецедентный скандал своим интервью Джо Байден оказался в центре уже другого скандала, в минувшую пятницу трижды споткнувшись на трапе Air Force One перед вылетом в штат Джорджия, а Владимир Путин отправился отдохнуть в тайгу, главным ньюсмейкером российско-американских отношений стал посол РФ в США Анатолий Антонов. Приглашенный в Москву для консультаций посол прилетел в воскресенье в Шереметьево прямым рейсом из Нью-Йорка и покинул территорию аэропорта через зал делегаций, не став общаться с журналистами.

Перед вылетом домой в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди Анатолий Антонов был ненамного более разговорчивым, лишь констатировав, что «пока сказать нечего». «Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон. Я для всех обеспечу специальную встречу в посольстве»,— обратился он к представителям СМИ, призвав их набраться терпения.

Анатолий Антонов в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом для консультаций в Москву Фото: РИА Новости

Перед отлетом домой на своей странице в Facebook посол РФ выразил «чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США». «Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ»,— написал Анатолий Антонов, выразив надежду, что администрация США прислушается к избирателям и «прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

Однако вопрос о том, как долго придется ждать его возвращения из России, остается открытым. Сообщая о «приглашении» Анатолия Антонова в Москву для консультаций (в дипломатической практике это более мягкая формулировка, чем «отзыв посла» или даже его «вызов» для консультаций), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала понять: говорить о временных рамках его пребывания дома пока не имеет смысла. «Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации»,— заявила госпожа Захарова, по словам которой встречи будут проходить не только на Смоленской площади, но и в других российских ведомствах.

Как следует из ее разъяснения, Москва стремится определить, какими могут быть «пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей» и как не допустить их «необратимой деградации». «Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень»,— призвала она сохранять взвешенный подход к отношениям с США.

Острая на язык госпожа Захарова избегала откровенных колкостей в адрес Джо Байдена, который стал объектом насмешек в соцсетях в связи с инцидентом на трапе и объяснений его пресс-службы, что он споткнулся из-за сильного ветра. Пресс-секретарь российского МИДа позволила себе лишь легкую иронию: «Странно, что не "русские хакеры" под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер»,— написала она в Facebook.

Поступающие из Вашингтона сигналы свидетельствуют о том, что в дальнейшей эскалации не заинтересована и американская сторона

С неожиданной критикой высказываний Джо Байдена в минувшую субботу выступила газета The Washington Post, ранее не раз задававшая тон в информационных кампаниях против Москвы и атаковавшая предшественника Джо Байдена на посту президента Дональда Трампа.

«Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними или конфронтация и противоборство станут новой нормой»,— отмечает газета. Она упрекает нового главу Белого дома в том, что он, вопреки ожиданиям, не стал следовать канонам классической дипломатии, а бросился повторять приемы своего предшественника в Белом доме, создавая «непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия на дипломатической арене».

Статья The Washington Post вышла после того, как Владимир Путин создал новую интригу в скандале с Джо Байденом, вначале обратив в шутку его оскорбления в свой адрес, а затем предложил ему пообщаться лицом к лицу.

«Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, и для других стран, имея в виду, что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете»,— заявил Владимир Путин, призвав «не откладывать это в долгий ящик». «Я на выходные хочу съездить в тайгу немного отдохнуть. А так можно было бы или завтра, или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время»,— заявил Владимир Путин в минувший четверг, сообщив, что он уже отдал поручение МИД РФ готовить разговор с Джо Байденом. По его словам, темами беседы могут стать двусторонние отношения, стратегическая стабильность, региональные конфликты, при этом «мы будем с ними работать в тех областях, в которых мы сами заинтересованы» и «им придется с этим считаться».

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что «российская сторона в свете инициативы президента Путина проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает и будет ожидать ответа».

Отвечая на вопрос, как может пройти диалог, господин Песков отметил: «Существует видеосвязь, видеоконференция. Сейчас большая часть жизни во всех странах осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, есть закрытые платформы. Слава богу, технологии коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять такую видеосвязь. Все платформы имеются».

Инициатива Владимира Путина, который перевел мяч на половину Вашингтона и назвал максимально короткие сроки — конец прошлой или начало будущей недели, поставила администрацию Байдена перед необходимостью оперативно реагировать на импровизацию Москвы.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент»,— ответил Джо Байден журналистам президентского пула, спросившим его, согласится ли он на предложение Владимира Путина. Впрочем, при этом господин Байден ушел от упоминания каких-то сроков.

В свою очередь, когда самолет Джо Байдена уже взял курс на Джорджию, находящаяся не его борту заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила: «Люди спрашивают, когда президент Байден встретится с президентом Путиным. Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придет нужное время. Президент Байден и президент Путин имеют различные взгляды на свои страны. Но они согласны в том, что мы должны продолжать искать способы работать вместе там, где это в наших взаимных интересах».

Схожее заявление прозвучало и в Госдепе США. «Наша цель, как ясно сигнализировали президент и госсекретарь, заключается в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. В тех областях, в которых есть возможности действовать конструктивно и это отвечает нашим интересам, мы так и будем действовать»,— пообещал и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Сергей Строкань