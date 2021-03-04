«Северный поток-2» хотят достроить осенью

«Газпром» рассчитывает завершить строительство последнего участка газопровода «Северный поток-2» вблизи острова Борнхольм лишь к осени — до конца сентября 2021 года. Это следует из материалов, поданных оператором проекта Nord Stream 2 AG датскому регулятору. При этом компания рассчитывает привлечь к работам трубоукладчик «Академик Черский», который сейчас движется к Калининграду для проведения испытаний. «Академик Черский» будет помогать в достройке трубы барже «Фортуна», которая возобновила работы на последнем участке 6 февраля.

Строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании близ острова Борнхольм планируется завершить к концу сентября 2021 года. Об этом говорится в обновленном уведомлении оператора Nord Stream 2 AG на портале Датского агентства по мореплаванию (DMA).

К барже «Фортуна», которая сейчас задействована на достройке трубы, все-таки присоединится трубоукладчик «Академик Черский», а также суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Академик Черский» 4 марта покинул германский порт Висмар, где он находился с конца января, а до этого проводил испытания возле Калининграда. Цель его перехода обозначена как offshore (море).

В Nord Stream 2 AG сообщили, что трубоукладочное судно «Академик Черский» вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. «После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направила необходимое уведомление в DMA. Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями»,— говорится в сообщении компании.

«Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах с 6 февраля, до этого, в декабре, судно построило 2,6 км трубы «Северного потока-2» в прибрежных водах Германии возле Грайфсвальда. Изначально достроить последний участок «Северного потока-2» планировалось до конца апреля.

Новый обозначенный срок выглядит более реалистичным, однако в то же время означает, что «Газпром», вероятнее всего, не сможет в этом году начать поставки по газопроводу (учитывая также время, необходимое на его ввод в эксплуатацию).

Это ограничит возможности компании по поставке газа на европейский рынок.

Работы по укладке «Северного потока-2» были заморожены более чем на год из-за угрозы США ввести санкции в отношении работавших на объекте швейцарских трубоукладчиков — Pioneering Spirit и Solitaire (принадлежат Allseas). Всего «Газпрому» осталось достроить около 150 км трубы.

Татьяна Дятел