Галеристу предъявили расписку
Директора музейно-выставочного комплекса Виталия Зотова обвиняют в мошенничестве
В Крыму начался судебный процесс над организатором и директором музейно-выставочного комплекса Российской государственной художественной галереи (РГХГ) Виталием Зотовым. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве с заемными средствами от частных лиц. С его работой фабула дела не связана.
Как стало известно “Ъ”, 29 октября в Нахимовском суде Севастополя началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и директора музейно-выставочного комплекса РГХГ Виталия Зотова.
РГХГ — художественный музей федерального значения. Расположен на мысе Хрустальном в Севастополе. Музейно-выставочный комплекс был учрежден 9 августа 2019 года по распоряжению правительства РФ. Проект реализовали в декабре 2025 года. Задача галереи — сохранение и пополнение объектов культурного наследия, в том числе современного, а также создание образовательных и просветительских проектов для жителей Севастополя, россиян и гостей города. Общая площадь комплекса, спроектированного австрийским архитектором Вольфом Приксом,— более 14 тыс. кв. м, из которых 3 тыс. кв. м занимают выставочные залы. Музей рассчитан на одновременное посещение 800 человек.
54-летний галерист обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказывал “Ъ”, расследование в отношении господина Зотова полиция начала в мае нынешнего года. Основанием стало заявление Ирины Лисиной, супруги заместителя директора по безопасности РГХГ Михаила Лисина. Как следует из материалов дела, 8 июля 2024 года последняя под расписку одолжила Виталию Зотову 20,57 млн руб. По словам галериста, деньги ему понадобились, чтобы рассчитаться с двумя другими кредиторами, которым он задолжал в общей сложности более 26 млн руб. По словам представляющего интересы Ирины Лисиной адвоката Дмитрия Ильчакова, обращаясь к его доверительнице с просьбой о займе, господин Зотов делал упор на то, что, если он не рассчитается с долгами, его и его команду, включая службу безопасности, могут уволить.
Вернуть деньги Виталий Зотов обещал до 31 декабря 2025 года, однако этого так и не произошло.
При личной встрече галерист заявил госпоже Лисиной, что денег у него нет. Тогда она и обратилась в полицию.
В сентябре 2021 года Арбитражный суд Москвы по заявлению другого кредитора — Станислава Павлова, у которого, как и у Ирины Лисиной, Виталий Зотов под расписку занял более 18 млн руб., признал последнего банкротом.
На допросе обвиняемый Зотов заявил, что денег ни у кого не занимал, а когда ему была предъявлена данная госпоже Лисиной расписка с его подписью, заявил, что впервые ее видит. Была проведена почерковедческая экспертиза, подтвердившая, что подпись сделана рукой обвиняемого.
После этого, по данным “Ъ”, галерист все же признал, что расписку написал он, но вновь заявил, что никаких денег от Ирины Лисиной не получал.
На вопрос следствия, зачем он ее писал, внятного ответа от фигуранта якобы не последовало. При этом выяснить, на что именно были потрачены заемные средства, в рамках расследования так и не удалось.
Отметим, что в рамках расследования в отношении Виталия Зотова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему не разрешено покидать регион. При этом от исполнения служебных обязанностей его отстранять не стали.