Галеристу предъявили расписку

54-летний галерист обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказывал “Ъ”, расследование в отношении господина Зотова полиция начала в мае нынешнего года. Основанием стало заявление Ирины Лисиной, супруги заместителя директора по безопасности РГХГ Михаила Лисина. Как следует из материалов дела, 8 июля 2024 года последняя под расписку одолжила Виталию Зотову 20,57 млн руб. По словам галериста, деньги ему понадобились, чтобы рассчитаться с двумя другими кредиторами, которым он задолжал в общей сложности более 26 млн руб. По словам представляющего интересы Ирины Лисиной адвоката Дмитрия Ильчакова, обращаясь к его доверительнице с просьбой о займе, господин Зотов делал упор на то, что, если он не рассчитается с долгами, его и его команду, включая службу безопасности, могут уволить.