Италию продолжает штаммить

Ко второму году активной борьбы с COVID-19 Италия подходит далеко не в самой оптимистичной ситуации: страна рискует вновь оказаться целиком в «красной зоне», где действуют самые жесткие ограничения. Причина — распространение новых, еще более заразных мутаций коронавируса при недостаточно активной вакцинации населения. На этом фоне новое правительство во главе с премьер-министром Марио Драги не просто продлевает ограничения, но и пытается искать нестандартные решения проблемы. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Риме Елена Пушкарская.

Год назад я брала в Ватикане интервью по поводу открытия секретных архивов папского престола. На следующий день оказались закрытыми не только они, но и ворота города-государства, где 6 марта был обнаружен первый больной, инфицированный коронавирусом. А несколькими днями позже, 9 марта, на жесткий карантин ушла вся Италия — счет заразившимся новым вирусом в стране тогда шел уже на тысячи.

Прошел год, за который ВВП страны сократился на 8,9%, соотношение к нему госдолга выросло до 160% (в 2019 году оно составляло 134%, что тоже считалось очень высоким показателем). Доход домохозяйств уменьшился на €29 млрд, а потребление — на €108 млрд. За этот год 8,4 млн учащихся недополучили знаний, из-за чего, как предсказывает Банк Италии, каждый из них в течение предстоящих 40 лет трудовой деятельности заработает на €21 тыс. меньше.

Но, безусловно, самая большая потеря — более 98,6 тыс. итальянцев, скончавшихся от коронавируса и отягощенных им болезней. Стараясь сохранить свои и чужие жизни, жители республики за этот год научились носить маски (в том числе и на улице), здороваться локтями, обходиться без семейных застолий даже на Пасху, Рождество и собственные дни рождения, а кроме того — без кино, театров, музеев, поездок по стране. Люди свыклись с комендантским часом и стали сверять свои планы с постоянно меняющейся «окраской» регионов проживания, которые в зависимости от тяжести ситуации делятся на «красные», «желтые», «зеленые» и «белые» (единственный пример — остров Сардиния, где сняты практически все ограничения).

Но хуже всего то, что к годовщине такого существования страна, похоже, заходит на второй круг. Во всяком случае, главврач миланской клиники «Луиджи Сакко» Массимо Галли сравнил нынешнюю ситуацию с той, что была в марте прошлого года. Известный вирусолог имел в виду распространение новых мутаций коронавируса, среди которых превалирует так называемый английский штамм, сейчас выявляемый в стране у более чем половины новых инфицированных.

Как рассказал “Ъ” профессор, из-за этих еще малоизученных, но более заразных мутаций (в стране зафиксированы также бразильский, южноафриканский и нигерийский штаммы) темпы распространения инфекции продолжают расти.

В среду число новых инфицированных составило 20,9 тыс. человек (днем раньше их было чуть более 17 тыс.) Еще большую тревогу внушает рост числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, и особенно — растущее количество занятых мест в реанимации (за сутки — плюс 84 места). 347 скончавшихся в этот день человек в очередной раз подтвердили первенство Италии среди других европейских стран по этому печальному показателю.

Единственное спасение эпидемиологи видят в массовой вакцинации. И итальянцы это мнение разделяют. Согласно опросам, 88% населения готовы уколоться хоть завтра. Однако большинству пока приходится ждать своей очереди — прививочный план предусматривает строгую градацию, согласно которой сначала препарат получают люди старшего возраста, медработники и представители других профессий, связанных с контактами с людьми, лица с хроническими заболеваниями. Пока никак не управятся с 80-летними.

На итальянских порталах в интернете распространяется формула примерного расчета своей очереди. Воспользовавшись ею, корреспондент “Ъ” выяснила, что сможет получить прививку где-то между июлем и ноябрем.

Отметим, что в Сан-Марино — крошечной республике, которая находится внутри итальянской области Эмилия-Романья — с конца февраля идет вакцинация российским «Спутником V». И многие итальянцы тоже готовы прививаться этой вакциной. Последовать примеру Сан-Марино, без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начав использовать «Спутник V», сегодня призывает не только лидер правой «Лиги» Маттео Сальвини, но и ставленник Демократической партии, губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначини.

На этом фоне в адрес местных и европейских властей сыпятся обвинения в провале кампании по вакцинации. Поэтому новый премьер-министр Италии Марио Драги, для которого прививочная кампания входит в число приоритетных тем, решил изменить прежнюю стратегию. Первым делом он поменял ключевых для этой сферы чиновников. Кроме того, господин Драги предложил пересмотреть план вакцинации путем ее расширения за счет временного отказа от второй дозы (правда, EMA этот план уже забраковало). А самый амбициозный и многообещающий план — намерение Марио Драги разместить производства уже имеющихся вакцин в самой Италии. Эксперты подтверждают, что биофармацевтические предприятия страны вполне могут быть перепрофилированы на эти цели. Обо всем этом в среду шла речь на совещании в Министерстве экономического развития.

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О возможности размещения производства «Спутника V» на мощностях фармацевтических производств Лацио ранее говорил глава департамента здравоохранения этой области Алексио Д'Амато. О том, что эта идея прорабатывается, косвенно свидетельствуют и слова главврача Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани Франческо Вайи, который в интервью Corriere della sera рассказал: представители EMA в ближайшее время отправятся в Москву проверять стандарты производства «Спутника V».

Как бы то ни было, на развертывание производства потребуется, как рассчитали на совещании в Минэкономразвития, от четырех до восьми месяцев. А пока Марио Драги подписал новый декрет об ограничительных мерах на период с 6 марта по 6 апреля.

Декрет предусматривает сохранение на всей территории страны комендантского часа и запрета на передвижение между областями.

Остальные ограничения будут соответствовать режимам «красной», «оранжевой», «желтой» и «белой» зон.

В двух последних кроме ресторанов и баров (которые в «желтой» зоне остаются открытыми до 18:00, а в «белой» — до 23:00) будут открыты музеи, а с 27 марта (c ограничением числа зрителей) — театры и кинотеатры.

Основное же нововведение декрета касается школьников, которые в «красных» зонах вновь переводятся на заочное обучение .

. Кроме того, возможность закрывать учебные заведения получают власти тех регионов, где в течение двух недель будут зафиксированы 250 и более инфицированных на 100 тыс. населения.

Как объяснил на пресс-конференции глава Высшего совета по здравоохранению Франко Локателли (педиатр по профессии), необходимость такого решения продиктована тем, что новым штаммам коронавируса подвержены подростки и даже дети, из-за чего средний возраст заболевших в «красных» зонах опустился до 40 лет.

В установленный декретом промежуток попадает и Пасха, которую в этом году католики будут отмечать 4 апреля. Это будет уже второе Светлое воскресенье, которое итальянцы будут вынуждены провести без привычных в этот день праздничных ритуалов, семейных обедов и традиционных пикников. Как пояснил в ходе пресс-конференции глава Минздрава Роберто Сперанца, ввиду отдаленности этой даты о режиме на праздники сообщат позднее, но пока на сайте правительства отдельной строкой разъясняется, что все празднования, включая те, что следуют за религиозными церемониями, до 6 апреля запрещены. Впрочем, за год все в Италии привыкли, что любая праздничная дата теперь ассоциируется не с радостью встреч, а с боязнью распространения инфекции.