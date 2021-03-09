«Спутник» летит в Италию Подписан договор о производстве в этой стране российской вакцины

Италия может стать первой европейской страной, где начнется производство российской вакцины «Спутник V». Соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итало-швейцарская фармацевтическая компания Adienne Pharma Вiotech. Ее президент Антонио Франческо Ди Наро сообщил, что производство вакцины может начаться в июле и до конца 2021 года будет произведено 10 млн доз.

О том, что «Спутник V» будет производиться в Италии, еще в воскресенье сообщил в эфире итальянского телеканала RAI 3 президент РФПИ Кирилл Дмитриев. В интервью журналистке Лучии Аннунциате он рассказал о контракте с итало-швейцарской компанией Adienne Pharma Вiotech.

Во вторник более расширенная информация появилась на сайте Итало-Российской торговой палаты. В сообщении говорится, что производство планируется начать в июле и до конца 2021 года произвести 10 млн доз «Спутника V».

Основанная в 2004 году Adienne Pharma Вiotech имеет штаб-квартиру в швейцарском городе Лугано и ряд производств в Швейцарии и Италии. На рынке компания занимает относительно узкую нишу — она специализируется на разработке и производстве инновационных фармацевтических продуктов, которые, как пишет La Repubblica, часто выпадают из сферы внимания и интересов крупных производств. В частности, компания разрабатывает и выводит на рынок медикаменты по редким и так называемым орфанным заболеваниям, а также препараты в области онкогематологии и аутоиммунных заболеваний.

Изготовление российской вакцины планируется разместить на производственной базе Adienne Pharma Вiotech в городке Капонаго рядом с более крупным городом Монца, недалеко от Милана.

Как пишут итальянские СМИ, переговоры, которые завершились подписанием контракта, велись с прошлой осени. По словам президента Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, он уверен, что итальянские фармацевтические кампании обладают необходимым опытом для развертывания на территории страны производства антиковидных вакцин, и рад, что «итальянские компании в состоянии смотреть дальше политической полемики».

По всей вероятности, господин Трани имел в виду заявление пресс-службы Еврокомиссии во вторник о том, что «в настоящее время переговоры о включении "Спутника" в стратегию ЕС по вакцинации не ведутся».

На этом фоне руководство региона Ломбардии (город Монца находится на ее территории) выпустило специальную ноту, в который говорится, что оно не имеет отношения к заключенному контракту, являющемуся «исключительно частной инициативой», и узнало о нем из СМИ.

Между тем эпидемиологическая ситуация в Италии ухудшается, и в годовщину установления в стране локдауна обсуждается возможность введения новых ограничительных мер вплоть до объявления всей территории страны «красной зоной». Особенно неприятным для итальянцев на этом фоне прозвучало сегодняшнее известие о том, что Johnson & Johnson, на чьи поставки Италия возлагала большие надежды, не гарантирует обещанные Евросоюзу 55 млн доз во втором квартале нынешнего года.

Елена Пушкарская, Рим