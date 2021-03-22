Одежда к лету может стать не по карману

По оценкам игроков рынка, рост цен на сезонную коллекцию может составить от 10% до 30%. А к зиме стоимость вещей увеличится дополнительно. Индустрия отыгрывает потери пандемии, валютных колебаний и ситуацию на мировых товарных рынках. Тему продолжил Григорий Колганов.

Одеваться по моде в России — все более дорогое удовольствие. Fashion-индустрия — одна из самых импортозависимых отраслей: многие ткани, фурнитура и прочие элементы производятся за границей. Сами коллекции зачастую шьют в Азии. То есть все затраты, включая транспортировку, ритейлеры несут в долларах. А если прибавить к этому ситуацию на мировых товарных рынках, станет понятно, что продавцам одежды просто некуда деваться, констатирует гендиректор сети Finn Flare Ксения Рясова: «В Азии цены жутко растут. Мы пытаемся что-то букировать, как-то договариваться с поставщиками, чтобы нам зафиксировали стоимость, но мировая инфляция не позволит нам удержать эти цены.

Мы пребываем сейчас в совершенном непонимании, что делать дальше. Цены выросли абсолютно на все: на хлопок — на 17%, на пух — на 25%, на медь — на 40%. За последние 10 лет такой стоимости эти товары достигли впервые.Все складывается: медь — это фурнитура, хлопок — это ткани. Шьется все в основном в Азии, тоже все в долларах.

И доставка подорожала, она тоже платится транспортным компаниям в твердой валюте. Мы будем стараться уложиться в 5–10%. Я думаю, что на начало лета, а также осенью-зимой цены вообще будут веселые».

Повышение стоимости на 10% — это еще цветочки. Некоторые ритейлеры, опрошенные “Ъ”, говорят о подорожании в рознице некоторых изделий почти на треть. Поставщики вынуждены закладывать в цены не только минувшие, но и будущие скачки валютного курса, иначе кассовых разрывов не избежать.

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В любом случае, практически всем игрокам рынка в этом сезоне придется жертвовать маржой, считает основатель магазина 21Shop и бренда «Запорожец Heritage» Михаил Лабахуа: «Обычная хлопковая футболка хорошего европейского бренда стоит в розницу уже от 3,6 тыс. руб. до 4,8 тыс. руб. Такие же футболки, условно говоря, в прошлом сезоне стоили по 2,5–2,8 тыс. руб. Полиэстер тоже растет в цене. Китай вводит политику более ограниченного времени работы различных производств, которые, например, занимаются покраской тканей. Сами поставщики ничего не берут на свою сторону. Естественно, может быть, в каких-то совсем больших контрактах есть какие-то вещи. Мы, конечно, насколько можем своей маржой это регулируем. Заменить обычную хлопковую футболку сейчас довольно сложно. Какой-нибудь лен — это своеобразно и очень недешево, ткань из конопли тоже редкая. В период сезона весна-лето все товары уже будут дорожать — пока не больше, чем на 10-15%. Это тоже обусловлено тем, что контракты были проведены практически семь месяцев назад».

По мнению экспертов индустрии, повышение цен затронет не только масс-маркет, но и более дорогие сегменты. Причем, к осенне-зимнему сезону тренд будет еще ощутимее. Стоимость современных синтетических материалов на мировых рынках выросла не так стремительно, как натуральных — примерно на 20%, так что производители стали смотреть и в эту сторону, отмечает директор модного дома Raschini Сергей Викулин:

«В последнее время мы непропорционально повышаем цены, чтобы все-таки поддерживать спрос. По сравнению с прошлым годом стоимость увеличилась на 15%. Резко выросли цены на шерсть и на кашемир, на последнем аукционе на сырье она поднялась на 32%. В прошлом году во Внутренней Монголии — это основная зона, которая производит кашемировую шерсть — была эпидемия, и очень большой падеж коз. Компании уходят в снижение качества, потому что такие ткани достаточно неплохо себя ведут. Мы по традиции покупаем все самое качественное, но начинаем работать с новыми синтетическими материалами, что для нас никогда не было свойственно, чтобы сохранить объем и расширить свою аудиторию».

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О рисках повышения стоимости одежды наслышаны и в Минпромторге, но там рассчитывают, что резкого скачка не будет: ритейлеры станут «демпфировать цены», чтобы не растерять потребителей. Аналитики рынка соглашаются: в 2014 году несколько крупных продавцов увеличили стоимость своей продукции сразу на 30% и пережили резкое падение оборотов. Они вряд ли захотят входить в эту реку дважды.