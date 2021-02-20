К магазинам одежды потянулись посетители

В январе в Москве посетители начали постепенно возвращаться в магазины одежды, что подтверждается Shopping Index. Эксперты связывают восстановление спроса с массовой вакцинацией населения, очередным этапом снятия ограничений и общей усталостью от кризиса. Сами ритейлеры признают, что рост продаж в январе мог быть обусловлен высоким сезоном скидок.

В январе этого года Shopping Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) московских fashion-ритейлеров оказался на 21,7% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали “Ъ” в Watcom Group. Показатель января оказался лучше значений декабря, когда спад оценивался в 26,7% год к году. Глубина снижения Shopping Index в январе 2021 года относительно декабря 2020-го оказалась ниже и составила 10,1%, в то время как годом ранее (январь 2020 года к декабрю 2019-го) достигала 15,8%.

В целом по итогам 2020 года посещаемость торгцентров по всей стране сократилась на 30% год к году, напоминает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, это рекордное падение за всю историю существования развитой системы торгцентров в стране — даже в кризис 2014 года значение Shopping Index снижалось на 4% за год.

Президент Watcom Group Роман Скороходов называет сложившуюся в январе 2021 года динамику необычной: в этот период традиционно заметно падает активность покупателей после декабрьского всплеска. Он связывает позитивный тренд с началом программы вакцинации, снижением опасений россиян перед пандемией и усталостью от длительного периода ограничений. Представитель столичного ЦУМа подтверждает, что текущий трафик универмага практически достиг уровня начала прошлого года. В то же время управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что в 2020 году с наибольшим падением трафика и оборотов столкнулись марки демократичной повседневной одежды. Сейчас, по его словам, такие магазины восстанавливаются быстрее за счет накопившегося отложенного спроса.

Гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин напоминает, что январь среди отраслевых торговых компаний — месяц распродаж, когда интерес покупателей привлекают скидками. Но он пессимистичен в прогнозах: по итогам февраля ритейлеры могут опять зафиксировать снижение трафика. Собеседник “Ъ” из числа федеральных ритейлеров уточняет, что во второй половине февраля трафик в торгцентрах снизился из-за снежного коллапса в городе. «Торговые центры потеряли развлекательную составляющую, а вместе с тем и трафик,— говорит он.— В новых условиях клиент стал более целенаправленным, он меньше времени проводит в магазине и больше понимает, чего он хочет».

Алексей Ванчугов надеется, что уже в марте торгцентры смогут частично выйти на докризисные обороты. Геннадий Левкин также ожидает роста продаж перед 8 Марта. Дальнейшего падения трафика удастся избежать, в случае если не будут вводиться новые ограничения из-за COVID-19, считает Анна Лебсак-Клейманс. При этом возвращение к докризисным показателям трафика займет продолжительное время, необходимое для проведения массовой вакцинации. «Полного восстановления не произойдет не только по эпидемиологическим причинам, но и по причинам сокращения потребления, особенно fashion-товаров,— продолжает госпожа Лебсак-Клейманс.— Если до 2014 года в России были готовы тратить на одежду и обувь до 10% от своего дохода и средний заработок в долларовом эквиваленте тогда составлял около $800 в месяц, то теперь люди считают разумным тратить вдвое меньше, при этом средний доход составляет около $200».

По оценкам Fashion Consulting Group, в 2020 году рынок российской моды из-за пандемии снизился на 25%, до 1,71 трлн руб. Восстановление к докризисным показателям может произойти не ранее 2025 года, предостерегают эксперты, по более оптимистичному сценарию — к осени 2023 года.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова