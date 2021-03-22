МИД РФ: США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом

США упустили еще одну возможность для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, отказавшись от организации разговора президентов России и США, заявил МИД РФ. Ранее президент Владимир Путин предложил провести дискуссию с президентом США Джо Байденом в прямом эфире.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом»,— сказано в заявлении на сайте МИД РФ.

Разговор мог состояться 19 или 22 марта в формате видеоконференции для обсуждения двусторонних проблем и стратегической стабильности. «Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США»,— заявил МИД.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на сегодня, 22 марта, открытый диалог президентов России и США не запланирован. По его словам, причиной этого стало отсутствие «готовности американской стороны».

17 марта господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Господин Путин, комментируя эти слова, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства. Посол России в США 21 марта прибыл в Москву для консультаций.

Подробнее о последствиях высказываний президентов — в материале “Ъ” «Россия и США отходят от края паузы».