Путин предложил Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет вести диалог с президентом США Джо Байденом онлайн в прямом эфире. Господин Путин готов поговорить с американским президентом 19 или 22 марта, так как на выходных едет в тайгу. Он добавил, что поручит МИД России организовать переговоры.

«Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал вот о чем: прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран»,— сказал господин Путин на пресс-подходе.

Президент России отметил, что он мог бы обсудить с Джо Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов и другие проблемы, «с которыми сталкивается человечество». «Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходных хочу съездить в тайгу, немного там отдохнуть. А так можно было бы или завтра, или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время. Я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел»,— сказал господин Путин.

16 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». Господин Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» слова президента США.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».