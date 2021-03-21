Посол России в США прибыл в Москву для консультаций об отношениях между странами

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в воскресенье в Москву, куда его ранее пригласили для консультаций, сообщает ТАСС. Самолет с дипломатом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.

Комментируя свою поездку перед вылетом из США, посол сказал, что Москва заинтересована в развитии двусторонних отношений настолько, насколько этого хочет Вашингтон. Господин Антонов не уточнил, сколько он пробудет в России. Дипломат сообщил, что у него запланировано несколько встреч в различных ведомствах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в марте сообщала, что посол в США приглашен в Москву для консультаций. Цель — «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». Обсуждение будет межведомственным — беседы с господином Антоновым проведут представители не только МИД России, но и других профильных ведомств.

Ранее господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли господина Путина убийцей. Российский президент предложил американскому продолжить дискуссию в прямом эфире.

Подробнее о высказываниях президентов — в материале “Ъ” «История получила предложение».