Посольство России заявило об извинениях американцев за слова Байдена

Посольство России сообщило, что получило письма от граждан США с извинениями за заявления властей в адрес России. По мнению российского посла в США Анатолия Антонова, это говорит о сохранении потенциала для нормализации отношений двух стран. Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ»,— сказано в заявлении господина Антонова на странице посольства в Facebook.

Он отметил, что «глубоко тронут» позицией американцев, понимающих, что диалог государств должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. «Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился»,— отметил Анатолий Антонов. Посол надеется, что администрация США прислушается к избирателям и прекратит курс на «дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

Владимир Путин, комментируя заявление президента США, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства и предложил Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Белый дом сообщил, что президент США встретится с Владимиром Путиным «в подходящее время».

Подробнее о высказываниях президентов — в материале “Ъ” «История получила предложение».