Байден считает Путина «убийцей»

Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Президент США также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

Во время интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил господина Байдена, считает ли он Владимира Путина убийцей.

«Ммм, хмм, да»,— ответил президент.

Журналист спросил у президента о реакции на доклад Национальной разведки США, в котором говорилось, что президент России мог руководить попытками дискредитировать Джо Байдена. «Он заплатит»,— сказал президент США. «Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы"»,— добавил Джо Байден.

При этом он отметил, что с Москвой можно работать по темам, которые представляют взаимный интерес. В связи с этим господин Байден напомнил о решении продлить договор о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3).

«Мы считаем, что президент Путин и российское государство утвердили и провели кампанию по влиянию на выборы 2020 года»,— сказано в докладе Нацразведки США. В числе целей кампании также называются дискредитация Демократической партии, поддержка бывшего президента Дональда Трампа, подрыв доверия американцев к выборному процессу и обострение социально-политического раскола в США. При этом утверждается, что непосредственной кибератаки на инфраструктуру со стороны Москвы не было.

Подробнее о докладе разведки США — в материале “Ъ” «Все для Трампа, все для победы».