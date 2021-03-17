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Президент США Джо Байден

Фото: Tom Brenner/File Photo / Reuters

Байден считает Путина «убийцей»

Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Президент США также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

Во время интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил господина Байдена, считает ли он Владимира Путина убийцей.

«Ммм, хмм, да»,— ответил президент.



Журналист спросил у президента о реакции на доклад Национальной разведки США, в котором говорилось, что президент России мог руководить попытками дискредитировать Джо Байдена. «Он заплатит»,— сказал президент США. «Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы"»,— добавил Джо Байден.

При этом он отметил, что с Москвой можно работать по темам, которые представляют взаимный интерес. В связи с этим господин Байден напомнил о решении продлить договор о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3).

«Мы считаем, что президент Путин и российское государство утвердили и провели кампанию по влиянию на выборы 2020 года»,— сказано в докладе Нацразведки США. В числе целей кампании также называются дискредитация Демократической партии, поддержка бывшего президента Дональда Трампа, подрыв доверия американцев к выборному процессу и обострение социально-политического раскола в США. При этом утверждается, что непосредственной кибератаки на инфраструктуру со стороны Москвы не было.

Подробнее о докладе разведки США — в материале “Ъ” «Все для Трампа, все для победы».

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