Белый дом: Байден встретится с Путиным в подходящее время

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным «в подходящее время». Ранее сегодня, 19 марта, господин Байден сказал, что поговорит с господином Путиным «в какой-то момент».

«Люди спрашивают, когда президент Байден встретится с президентом Путиным. Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придет нужное время»,— сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге на борту президентского самолета (запись распространили журналисты в соцсетях). Она добавила, что у президентов разные взгляды, но они согласны, что нужно искать способы работать вместе там, где интересы стран совпадают.

18 марта российский президент предложил американскому провести дискуссии в прямом эфире. Это произошло после того, как Джо Байден в эфире телеканала утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Господин Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства.

Подробности — в материале “Ъ” «История получила предложение».