В Мексике изъяли партию поддельного «Спутника V»

В Мексике задержали партию поддельной российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте правительства страны. 5775 доз препарата изъяли в международном аэропорту в городе Кампече, говорится в сообщении. Подделку прятали в холодильнике с безалкогольными напитками и сладостями.

«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток»,— говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ведомство напомнило, что каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение. РФПИ заверяет, что транспортировку вакцины «Спутник V» осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры.

«Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники. Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины»,— заявил РФПИ.

12 марта в российских СМИ появились сообщения со ссылкой на источник в Кремле с предупреждением об «инсценировке массовой гибели людей» от «Спутника V». За месяц до этого, 12 февраля, о том же самом говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Цель кампании, по данным спецслужб,— подрыв доверия к «Спутнику V». «Готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата»,— говорилось в сообщениях информационных агентств ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс».

«Спутник V» зарегистрирован в 51 стране мира. В настоящее время заявку на регистрацию препарата рассматривает регулятор ЕС. В начале марта США обвинили Россию в информационной кампании против вакцин Pfizer и Moderna. Вашингтон пообещал «бороться с дезинформацией, используя все средства».

В Мексике с начала пандемии коронавирусом заболели 2,2 млн человек. Умерли почти 196 тыс. мексиканцев с диагностированным COVID-19.

Об обвинениях Вашингтона — в материале “Ъ” «США вырабатывают иммунитет от Москвы».